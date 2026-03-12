Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda Yeni Çocuk Oyunu

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Eldivenlerimi Kim Aldı?" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam edecek.

Melek Özlem Sezer'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı ve Ebru Kara'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, eldivenlerini kaybeden bir çocuğun yaşadığı macera anlatılıyor.

Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Güliz Oktar Altay, Gülşah Canbakal ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun yer aldığı oyunun dekorunu Özge Çınar, müziğini Kemal Alpan ve ışık tasarımını da Adem Eroğlu yaptı.

Tek perdelik oyun yarın 11.00 ile 13.00'te, 15 Mart'ta 15.00'te, 16-17-18 Mart'ta 11.00 ile 13.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Büyük Romulus" adlı oyunu da sahnelenmeye devam edecek.

Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı, Vural Ülkü'nün Türkçeye çevirdiği, Barış Erdenk'in yönettiği tek perdelik oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Sibel Erdenk yaptı.

Erşan Utku Ölmez, Sinem Şahin Budak, Zeynep Alper Aksoy, Rojhat Özsoy ve Fazıl Aksakal'ın da rol aldığı oyunda, Büyük Romulus'un imparatorluğunun son günlerinde yaşananlar anlatılıyor.

Oyun bugün ve yarın 20.30'da, 14 Mart'ta 15.00 ve 20.30 saatlerinde aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam şarkıcı Çelik, Trabzonlu hayranlarıyla bir araya gelecek. Aynı sahnede 14 Mart'ta ise Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in de rol aldığı "Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni" adlı oyun sahnelenecek.