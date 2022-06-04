"Trabzon Ot Lezzetleri Festivali"nde davetlilere 75 çeşit yemek sunuldu

Trabzon'da, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak ve bitkilerden yapılan yiyeceklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Trabzon Ot Lezzetleri Festivali" yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde "doğadan tabağa, nineden toruna" sloganıyla organize edilen etkinlikte, ilki düzenlenen festivalin geleneksel hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nün yaklaşık 3 yıldır bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını belirten Ustaoğlu, "Tüm arazilerimizdeki bitki türleri ve çeşitleri incelendi, daha sonrasında da bu çalışma kitaplaştırıldı. 70 bitkiden farklı lezzet türlerinin ortaya çıkacağının tespitini yaparak, 270 çeşit yemek yapılabileceğini de ortaya koydular. Trabzon tarih, kültür ve medeniyet şehri, attığımız bu adımlarla gastronomi şehri olma yolunda da ilerliyor." dedi.

Ustaoğlu, turizmin önemli bileşenlerinden birinin de gastronomi olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl da somon lezzetleri festivali düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Gastronominin farklı alt bileşenleriyle birlikte turizm anlamında ivme kazanmayı planlıyoruz. Bölgenin kıymetli değerlerini, insanlığımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile birlikte, festivale katkı sunan şef ve gurmelere plaket verdi.

Yörede yetişen tomara, pirçol, hoşkıran, baldıran, dere lahanası, kuspita, tutya, pamuklu pala, pazı ve ısırgan gibi çeşitli otlar kullanılarak hazırlanan simila, karalahana sarması, havlan ve gongoroş kavurması, ısırgan otlu gözleme, evelek otu sarması, horojili ekmek, külür tavası, tomara tavası, avlida borani ve baldıran çorbasının da aralarında bulundu 75 çeşit yemek davetlilere ikram edildi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, TTSO ile Trabzon Turizm Konseyi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde, meslek lisesi öğrencileri arasında ot kavurma, yöre kadınlarının katılımıyla da en lezzetli sarma yarışmaları düzenlendi.