Trabzon Sanatevi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Sanat Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon Sanatevi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Sanat Günleri başladı

Trabzon Sanatevi\'nin düzenlediği 14. Uluslararası Sanat Günleri başladı

Trabzon Sanatevi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla düzenlediği 14. Uluslararası Sanat Günleri başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, açılış töreninde yaptığı konuşmada Trabzon'un sanat şehri olduğunu belirtti. Etkinlikler arasında resim, fotoğraf ve el sanatları sergileri, dinleti, söyleşi, imza günü ve konserler yer alacak.

06.06.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Sanatevinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlediği "14. Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'un sanat şehri olduğunu söyledi.

Kentin iki kültür sanat merkezine ihtiyacı olduğunu belirten Genç, "Birini Avni Aker'in olduğu bölgede iki dönüm alanda planlıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Orada daha butik tarzda bir kültür sanat merkezi olacak. Hedefimiz bütün kültürel ve sanatsal disiplinlerin eş zamanlı icra edilebileceği büyük bir kültür sanat merkezi inşa etmek." dedi.

Genç, Trabzon'un yaşanabilir şehirler arasında 10'uncu sırada olduğunu ifade ederek, "Bu işin içerisinde kültür, sanat ve birçok değer var. Onun için bu özelliklerimizi, güzelliklerimizi, değerlerimizi daha da zenginleştireceğiz. Bu alanlara daha çok hizmet ederek geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Bu şehirdeki bütün faaliyetler bu şehrin değerleri, güzellikleri, özellikleri güzel insanları içindir." diye konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ise Uluslararası Sanat Günleri'nin önemine değinerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, Ortahisar'ın yerel ve uluslararası kültür sanat etkinliklerinde buluşma noktası haline gelmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da etkinliklere alanında önemli ve başarılı isimlerin katılacağını belirterek, sanat etkinliklerine farklı bir anlayış getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Afganistan, Rusya, İran ve Gürcistan'dan sanatçıların katılımıyla 9 Haziran'a kadar sürecek 14. Uluslararası Sanat Günleri'nde, resim, fotoğraf ve el sanatları sergileri, dinleti, söyleşi, imza günü, konser gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Metin Genç, Trabzon, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Sanatevi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Sanat Günleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 18:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Sanatevi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Sanat Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement