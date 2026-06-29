Trabzon\'un 27 yıllık turizm planını yaptılar

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğinde hazırlanan Trabzon Turizm Master Planı kamuoyuna tanıtıldı. 2026-2053 yıllarını kapsayan ve kentin turizm vizyonunu uzun vadeli hedeflerle şekillendirmeyi amaçlayan planın hazırlanma sürecinde, 15 farklı üniversiteden 34 akademisyen görev aldı.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda sunum yapan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, master planın hazırlanış süreci, saha çalışmaları, analizler ve belirlenen stratejik hedeflere ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Hazırlanan plan kapsamında Trabzon'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi, turizm ürün çeşitliliğinin artırılması, destinasyon yönetiminin güçlendirilmesi, turizmin 12 aya yayılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik hedefler belirlendi.

Bin 300 sayfalık rapor hazırladılar

Trabzon Turizm Master Planı toplantısında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, master planında 32 başlığın ve bin 300 sayfalık bir raporun olduğunu dile getirerek, "9 aylık bir emekleri için değerli İrfan hocamıza ve bizzat yerinde görerek fikir veren 34 akademisyene, bu kıymetli ekibe teşekkürlerimizi sunuyorum. Trabzon'umuz birçok yönüyle öne çıkan bir şehir. Anadolu'nun diğer şehirleri gibi, farlı özellikleri ve güzellikleri olan bir şehirdir. Bu özel ve güzel yönleri son yıllarda gelişen turizmle birlikte hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine tahvil etmek istiyoruz. Ciddi bir gayreti ortaya koyuyoruz. Güzel bir emek var ortada. 32 başlık çıktı, bin 300 sayfalık bir rapor oldu. Trabzon'da 156 ilgilisiyle birebir görüşmeler yapıldı. Güzel bir 'Master Plan' ortaya çıktı. Kabul kararını aldık. Bu işin uygulayıcıları olarak pratiğini denetlemek, eylem planlarını yaparak ete kemiğe büründüreceğiz" dedi.

"Turizmde dünyada acımasız bir rekabet var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise yaptığı konuşmada, Trabzon'un kadim bir şehir olduğunu belirterek "Kültür ve olağanüstü cennet güzellikleriyle özellikle Körfez ülkelerinde 'cennetten bir köşe' olarak görülen Trabzon'umuz, master planı ile birlikte tüm paydaşların katkısıyla sadece Körfez ülkeleri ile değil başka ülkelerden gelen insan sayısını daha da arttıracaktır. Sadece Trabzon değil Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Giresun ile beraber bölgesel bir destinasyon hale gelerek dünyanın dört bir köşesinden misafirlerini ağırlayarak inşallah turizmde özeli bir destan yazacağına inanıyorum. Yeter ki üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Gelecek insanlara nitelikli hizmet sunduktan ve doğru tanıtım yaptıktan sonra akın akın insanların buraya gelmesinin önünde hiçbir engel yok. Turizm dünyada büyüdükçe ve geliştikçe rekabet koşulları olağanüstü artmaktadır. Her ülke turizmde daha fazla pay almak için çalışıyor. Acımasız bir rekabet var. Bizim olağanüstü güzelliklerimiz var. Trabzon'unumuzun da saymakla bitmeyecek ürünleri var. 12 ay boyunca turizmi geliştirmek ve dünyanın bütün ülkelerine hitap edecek çalışmalar yaptıktan sonra daha avantajlı bir konumda olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON