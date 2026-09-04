Trabzon'un 4 destinasyonu 8 ayda 493 bin ziyaretçiyi ağırladı, en çok ilgi Atatürk Köşkü'ne - Son Dakika
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Trabzon'un 4 destinasyonu 8 ayda 493 bin ziyaretçiyi ağırladı, en çok ilgi Atatürk Köşkü'ne

Trabzon\'un 4 destinasyonu 8 ayda 493 bin ziyaretçiyi ağırladı, en çok ilgi Atatürk Köşkü\'ne
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi, 2026'nın ilk 8 ayında 493 bin 12 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı, geçen yılın toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 82,5'ine ulaşarak turizmdeki artışı gözler önüne serdi.

Trabzon'da Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi 2026 yılının ilk 8 ayında 493 bin 12 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi, 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 493 bin 12 ziyaretçiyi ağırladı.

En fazla ilgi Atatürk Köşkü'ne

Ocak-Ağustos 2026 döneminde Atatürk Köşkü 312 bin 453 ziyaretçiyle dört destinasyon arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin en uzun mağaraları arasında gösterilen Çal Mağarası 136 bin 339, tarihi dokusuyla dikkat çeken Kızlar Manastırı 25 bin 680, Trabzon'un geçmişine ışık tutan Şehir Müzesi ise 18 bin 540 ziyaretçiyi ağırladı. Böylece Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren dört önemli turizm noktası, yalnızca 8 ayda 493 bin 12 ziyaretçiye ulaştı.

2025'in ziyaretçi sayısına yaklaşıldı

Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi, 2025 yılının tamamında 597 bin 938 ziyaretçiyi ağırlamıştı. 2026 yılının henüz ilk 8 ayında ulaşılan 493 bin 12 kişilik ziyaretçi sayısı, geçen yılın toplamının yaklaşık yüzde 82,5'ine karşılık geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehrin turizm potansiyelini daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'un 4 destinasyonu 8 ayda 493 bin ziyaretçiyi ağırladı, en çok ilgi Atatürk Köşkü'ne - Son Dakika

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