Trabzonlu Sinan Güneysu, dedesinden öğrendiği davulculuğu 28 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzonlu Sinan Güneysu, dedesinden öğrendiği davulculuğu 28 yıldır sürdürüyor

Trabzonlu Sinan Güneysu, dedesinden öğrendiği davulculuğu 28 yıldır sürdürerek sanatını yaşatıyor. Akçaabat Folklor Derneği'nde görev alan Güneysu, aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde müzisyen ve halk oyunları antrenörlüğü yapıyor.

06.08.2024 11:18
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Dedesinden öğrendiği davulculuğu 28 yıldır sürdüren Trabzonlu Sinan Güneysu, Akçaabat Folklor Derneğindeki görevinin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Güzel Sanatlar Bölümünde müzisyen ve halk oyunları antrenörlüğü yaparak sanatını yaşatıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğup büyüyen Sinan Güneysu, "Ahmet Çavuş" olarak tanınan dedesi Ahmet Ergül'den etkilenerek davulculuğa merak sardı.

Akçaabat Folklor Derneğinin kuruluşunda görev alan dedesinden öğrendiği mesleği 28 yıldır sürdüren Güneysu, 2003'te vefat eden dedesi gibi derneğin yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor.

Davet üzerine yurt içi ve dışında katıldığı düğün, festival, şenlik gibi etkinliklerde zurna eşliğinde davul çalan Güneysu, kimi zaman Akçaabat halk oyunu ekibiyle de sahne alıyor.

"Davulcu Sinan" olarak tanınan 43 yaşındaki Güneysu, KTÜ Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Bölümünde müzisyen ve halk oyunları antrenörü olarak görev yapıyor.

İki çocuk babası Sinan Güneysu, AA muhabirine, davulculuğu annesinin babası Ahmet Ergül'den öğrendiğini, dedesine de bu sanatın kendi dedesinden miras kaldığını anlattı.

Akçaabat Folklor Derneğinde halk oyunları eğitmenliği yaptığını belirten Güneysu, küçük yaşlarda gönül verdiği davulculuk ve folkloru elinden geldiğince yeni nesillere aktarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Güneysu, il il ülke ülke gezerek zurnacı arkadaşları ve halk oyunları ekibiyle düğünlerde, festivallerde sanatını sürdürdüğünü ifade ederek, yurt dışında birçok yarışma ve etkinlikte Akçaabat halk oyunları ekibiyle Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getirdi.

"Gurbetçilerimize bir nebze olsun Trabzon havası aldırmış oluyoruz"

Akçaabat halk oyunları ile davul ve zurnanın Karadeniz insanının vazgeçilmezi olduğunu belirten Güneysu, yaz aylarının yoğun geçtiğini, düğün ve festivaller için çokça talep aldığını ancak yoğunluk nedeniyle bazı davetleri geri çevirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Güneysu, özellikle Avrupa'da, Almanya, Hollanda ve Fransa'da büyük organizasyon yapıldığını belirterek, "Ben 2007 yılından itibaren katılıyorum, hemen hemen her yıl Avrupa seyahatim oluyor. Bu hafta sonu Hollanda Amsterdam'daydım, orada Karadenizlilerin düzenlediği, Amsterdam Karadenizliler Derneğinin organizasyonundaydım. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize bir nebze olsun Trabzon havası aldırmış oluyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Çin, İtalya, Dubai ve Riyad'da EXPO fuarlarına katıldığını dile getiren Güneysu, şöyle konuştu:

"Benden sonra çocuklarımın bu işi devam ettirip ettirmeyeceğini bilmiyorum. Çocuklarımı sanatçılık yönünde çok da zorlamadım çünkü müzik, Allah vergisi bir yetenektir. Müzik yeteneği nasıl dedemin çocuklarında olmamış bende olmuşsa belki de benim de çocuklarımda değil torunlarımda olacak. Bunları söylerken çocuklarımın bu işi devam ettirmesini de isterim tabii ki. Şimdi halk oyunları oynuyorlar, belki devam ettirirler."

Güneysu, işin zorluklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Herkes tatile giderken biz çalışıyoruz. Eğlenceli bir iş yapıyoruz, evet ama hafta içi işe gidiyorum, hafta sonu da düğüne gidiyorum. Başka bir zamanım olmuyor. Bizim de bir ailemiz var, onlara da zaman ayırmak gerekiyor. Bazı zamanlar seyahatten geliyorum, valizimi boşaltıyorum, tekrar doldurup gidiyorum. Hiç evde kalmadığım günlerim oluyor. Bir düğünden bir düğüne koşuşturuyorum, bir bakıyorsun gece saat 11.00'de giriyorum eve. Yatıyorsun, sabah yine gidiyorsun işe. Her şeye rağmen meşakkatli ama güzel bir iş, hiç sıkılmadan, severek yapıyorum. Allah sağlık verdiği sürece de yapacağım. Bizden sonraki kuşaklara da aktarmak için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzonlu Sinan Güneysu, dedesinden öğrendiği davulculuğu 28 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

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