Trakya Uçurtma Festivali Şarköy\'de Coşkuyla Yapıldı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trakya Uçurtma Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen festival, Şarköy ilçesi Hoşköy sahilinde gerçekleştirildi. Çocuklar ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği festivalde; çocuklar, uçurtma sanatçılarının rehberliğinde kendi uçurtmalarını hazırladı. Ardından çocuklar, yaptıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den gelen uçurtma sanatçıları da festivalde yer aldı. Sanatçılar, özenle hazırladıkları birbirinden farklı ve renkli uçurtmaları gökyüzüne bırakarak izleyenlere görsel şölen sundu.

'UMUTLARIMIZI UÇURACAĞIZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, çocukların neşelerine şahitlik ettiklerini belirterek, "Bugün burada Şarköy'ümüzün doğal güzelliği ile iç içe, Hoşköy sahilimizin masmavi gökyüzünde, rengarenk uçurtmaların dansını göreceğiz ve şahitlik edeceğiz. Çocuklarımızın neşelerine, sevinçlerine ortaklık edeceğiz. Büyükler olarak biz hayallerimizi, umutlarımızı uçuracağız" dedi.

'ZİHİNLERE TOHUM EKECEĞİZ'

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, "Bugün burada çok güzel bir etkinlikte, çok güzel bir havada şehrimizin müstesna bir beldesinde bir aradayız. Sadece bir uçurtma festivali için bir arada değiliz. Bugün burada şahsen beni en çok mutlu eden şey, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, çocuklarımızın gözlerindeki o mutluluk. Çünkü bugün sadece neşeli bir gün geçirmeyeceğiz, çocuklarımızın, gelecekteki büyüklerin zihinlerinde, anılarında, hatıralarında onların gerçek ve sağlıklı bir birey olmaları, onların da çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirecek hatıraları, anıları bugün onların zihinlerine bir tohum olarak ekeceğiz" diye konuştu.