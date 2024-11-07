Tralleis\'te Notalı Dans Gösterisi

Kültür Sanat

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nde, antik kentin kendi dönemine ait notalı müzikle dinleti yapılarak dans gösterisi sunuldu.

Aydın Genç İnsanlar Derneği (AYGİAD) antik kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "üç gözler" olarak bilinen gymnasium kompleksi önünde "Tralleis Gözlerini Açıyor" adlı sanatsal etkinlik gerçekleştirdi.

Burada Tralleis'ten çıkartıldıktan sonra Danimarka'daki bir müzede sergilenen Seikilos Mezar Yazıtı'nın üzerindeki müzikal nota, çeşitli enstrümanlarla çalındı.

Tralleis Antik Kenti'ndeki yaşama ait kıyafetleri giyen dansçılar, dünyanın en eskisi olarak değerlendirilen notalı müzik eşliğinde gösteri sundu.

AYGİAD Başkanı Taşkın Cerit, etkinlikteki konuşmasında, Trallies'in kültür turizmi için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Tralleis Antik Kenti'ni tanıtmak için gerekli çalışmaları yürütmek için hazır olduklarını ifade eden Cerit, "Antik kent için Aydınlılar olarak herkesi işbirliğine davet ediyoruz. Bu etkinliğimiz burada atılan ilk adım olabilir. Buradaki antik kent şehrimiz için bacasız bir fabrika. Tez zamanda turizme açılması, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açması gerekiyor." dedi.

Trallies Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez ise en büyük hayallerinin Tralleis'i halka açmak olduğunu belirtti.

Etkinlik klasik müzik dinletisiyle devam etti.