Trevi Çeşmesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trevi Çeşmesi Yeniden Açıldı

Trevi Çeşmesi Yeniden Açıldı

Roma'nın simgesi Trevi Çeşmesi, kapsamlı bakım sonrası ziyaretçilere kapılarını açtı.

22.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), kapsamlı bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Roma'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktaların başında gelen Trevi Çeşmesi'nde ekim ayında başlayan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sona erdi.

Çalışmalar sırasında ziyaretçilerin ilgisini kaybetmemesi için geniş havuzu üzerine portatif yürüyüş yolu da yapılan tarihi çeşme, bugün yeniden açılarak eski ihtişamlı günlerine geri döndü.

Bakım çalışmalarının ardından Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, burada basına yaptığı açıklamada, "Bu gerekli ve önemli bir müdahale idi. Şimdi mermerin renklerini daha iyi görebiliyoruz." dedi.

Başkan Gualtieri, bundan sonra çeşmenin kenarlarına oturulamayacağını da söyledi.

Gualtieri'nin fıskiyeler açılsın talimatıyla çeşmede sular yeniden akmaya başladı.

Çeşmenin açılışını yağmurlu havaya rağmen takip eden çok sayıda ziyaretçi, suların yeniden akmasını alkışlarla karşıladı.

Bu arada, Roma Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 3 ay süren çalışmaların 327 bin avroya mal olduğu, çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarihi yapı önündeki aşırı kalabalığı önlemek için çeşmeye girişlerin sınırlandırılacağı, aynı anda 400 ziyaretçinin girişine izin verileceği ve şu aşamada ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacağı belirtildi.

Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul uygulamasının her gün sabah 09.00 ile 21.00 arasında yürürlükte olacağı, akşam 21.00'den sonra bir sınırlama olmayacağı kaydedildi.

Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra ilk kez bu denli kapsamlı bakımdan geçti

18. yüzyılda dönemin Papası 12. Klement'in açtığı yarışmayı kazanan İtalyan mimar Nicola Salvi'nin, Poli Sarayı'nın bir cephesine yaptığı geç barok dönem mimarisinin örneklerinden sayılan Trevi Çeşmesi, en son 2014'te ciddi ve geniş kapsamlı restorasyondan geçmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, İtalya, Finans, Turizm, Sanat, Yaşam, Çeşme, roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trevi Çeşmesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
15:29 Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL
15:20 Palandöken’deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:28 Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 22:55:07. #1.12#
SON DAKİKA: Trevi Çeşmesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.