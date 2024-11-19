Tripolis Antik Kenti\'nde 4. Yüzyıla Ait Heykelin Baş Kısmı Bulundu

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projemizin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eser gün ışığına kavuştu. Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen, üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait olan bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi, bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak. Geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmalar, kültürel mirasımızın korunmasına önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.