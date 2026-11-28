İlk kez 2010'da İngiltere'de ortaya çıkan ve "devralma günü" olarak bilinen "Museum Takeover Day" etkinliği kapsamında bir grup çocuk, Troya Müzesi'nde görevlilerin yaptıkları işleri yürüttü.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde bulunan Troya Müzesi'ne gelen 9 ila 12 yaşlarındaki 15 çocuk ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümünden 8 öğrenci, görevlilerin yönlendirmeleriyle mesai birimlerine gönderildi. Çocuklar, müze müdürü, güvenlik görevlisi, restoratör, arkeolog ve kafe sorumlusu olarak görevlerine başladı.

Etkinlikte müze yönetimi ve idari işlerden eserlerin korunması ve restorasyonuna, güvenlik ve teknik hizmetlerden ziyaretçi memnuniyetine, rehberlik ve sergileme çalışmalarına kadar müzeciliğin farklı alanları tanıtıldı.

Bir müzenin günlük işleyişini ve arka planda yürütülen çalışmaları yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, Troya Müzesi koleksiyonundaki eserlerden ve müze mağazasında satışa sunulan heykel ve sikke replikalarından yararlanarak kendi sergilerini tasarladı.

Eser seçimi, sergileme, mekan düzenlemesi ve anlatı oluşturma süreçlerini deneyimleyen çocuklar, bir serginin hazırlanma aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi.

Programın sürdürülebilirlik başlığında ise atık kağıtların yeniden değerlendirilmesiyle kağıt yapım etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, kullanılmış kağıtların yeniden üretime kazandırılmasını deneyimleyerek geri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık kazandı.

ÇOMÜ Müzecilik Bölümü birinci sınıf öğrencileri de Müzecilik Eğitimi uygulama dersi kapsamında etkinliğe katıldı. Öğrenciler, müzenin farklı çalışma alanlarını gözlemleme, eğitim uygulamalarına katılma ve teorik bilgilerini gerçek bir müze ortamında mesleki deneyimle buluşturma imkanı buldu.

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, yaptığı açıklamada, etkinliğin müzelerin toplumsal ve eğitsel rolünü ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi.

Müze denildiğinde çoğu zaman akla ilk önce sergilenen eserlerin geldiğini hatırlatan Düzgören, şöyle konuştu:

"Oysa bir müzenin arkasında çok sayıda uzmanlık alanı, emek ve ortak çalışma bulunuyor. Biz çocukların müzeyi yalnızca gezen değil, tanıyan, sorgulayan, merak eden ve deneyimleyen bireyler olarak görmelerini istiyoruz. Çünkü müzeler, çocukların kültürel mirasla bağ kurabilecekleri, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve farklı disiplinlerle tanışabilecekleri çok özel öğrenme ortamlarıdır. Kültürel mirasın korunması kadar, onu sahiplenecek ve geleceğe aktaracak bilinçli kuşakların yetişmesi de bizim sorumluluğumuz."

Düzgören, müzecilik eğitiminin sahada desteklenmesini çok önemsediklerini kaydetti.