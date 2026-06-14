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TÜİK’ten Kütüphane İstatistikleri

TÜİK’ten Kütüphane İstatistikleri
14.06.2026 10:01
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Türkiye'de 43 bin 466 eğitim kütüphanesi var, Erzurum'da 572 kütüphane mevcut.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024-2025 öğretim yılına ilişkin örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphane istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde eğitim kurumlarına bağlı toplam 43 bin 466 kütüphane bulunurken, Erzurum'da ise 572 eğitim kurumu kütüphanesi yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'deki eğitim kurum kütüphanelerinin 40 bin 16'sını normal kütüphaneler, 3 bin 450'sini ise zenginleştirilmiş (Z) kütüphaneler oluşturdu. Eğitim kurum kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı 64 milyon 337 bin 851'e ulaştı. Kütüphanelerde ayrıca 351 bin 459 süreli yayın, 111 bin 445 CD, 115 bin 203 DVD ile 412 bin 289 afiş, atlas ve harita benzeri materyal bulunduğu bildirildi.

Verilerde eğitim kurumlarına bağlı kütüphanelerdeki teknolojik ve sosyal donanımlar da yer aldı. Buna göre Türkiye genelindeki okul ve eğitim kurumu kütüphanelerinde 14 bin 990 bilgisayar, 5 bin 889 etkileşimli tahta, 7 bin 834 satranç masası ve 13 bin 514 zeka oyunu bulunduğu kaydedildi.

Erzurum'a ilişkin verilerde ise kent genelinde toplam 572 eğitim kurumu kütüphanesi bulunduğu açıklandı. Bunların 506'sını normal kütüphaneler, 66'sını ise zenginleştirilmiş (Z) kütüphaneler oluşturdu. Erzurum'daki eğitim kurum kütüphanelerinde toplam 877 bin 67 kitabın yer aldığı belirtildi.

Kentteki kütüphanelerde ayrıca 2 bin 245 süreli yayın, bin 293 CD, 716 DVD ile 4 bin 934 afiş, atlas ve harita benzeri materyal bulunduğu bildirildi. Erzurum'daki okul ve eğitim kurumu kütüphanelerinde 173 bilgisayar, 47 etkileşimli tahta, 130 satranç masası ve 591 zeka oyununun yer aldığı kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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