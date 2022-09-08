Tuluma merak sardı, şimdi Türkiye'nin her yerine satışını yapıyor - Son Dakika
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Tuluma merak sardı, şimdi Türkiye'nin her yerine satışını yapıyor

08.09.2022 09:38

Tuluma merak sardı, şimdi Türkiye'nin her yerine satışını yapıyor Kurduğu Tulum Atölyesiyle Tulum geleneğini sürdürüyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Komilo köyünde kurduğu Tulum sanat Atölyesi'nde, ailesiyle beraber tulum müziği ve kültürünü gelecek nesillere aktarıyor.

Tuluma merak sardı, şimdi Türkiye'nin her yerine satışını yapıyor

Kurduğu Tulum Atölyesiyle Tulum geleneğini sürdürüyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Komilo köyünde kurduğu Tulum sanat Atölyesi'nde, ailesiyle beraber tulum müziği ve kültürünü gelecek nesillere aktarıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Engin Dervişoğlu, Ankara'da Gazi üniversitesinde okuduğu zaman kampüste arkadaşlarıyla gezerken karşılaştıkları kemençe çalan birini görünce arkadaşları arasında geçen diyalogda Dervişoğlu'na 'Sen nasıl Karadenizlisin, kemence çalmayı bilmiyorsun' dediler. Bunun üzerine Dervişoğlu'da arkadaşlarına kendi yöresinde kemençe değil Tulum çalındığını söyledi. Arkadaşlarıyla geçirdiği diyalog üzerine Dervişoğlu Tuluma merak sardı. Tulumun yapımını öğrenmek isteyen Dervişoğlu, ilk başta Ankara'da tulumu öğrenmeye çalıştı daha sonrasında ise tulumu yöresinde yapmak istedi. Tekrardan Rize'ye dönen Dervişoğlu, Çamlıhemşin ilçesinde ustası Bülent Bekar'ın yardımıyla tulumun ve çibunun nasıl yapılacağını öğrendi. Daha sonra kendisine bir Tulum Atölyesi kuran Dervişoğlu atölyesinde ailecek tulum ve çibun yaparak satıyorlar. Tulum Türkiye'nin yanı sıra Yurtdışından da talep görüyor.

Tulum işine nasıl başladığını anlatan Engin Dervişoğlu, "Ankara'da üniversite okuyordum. Orada arkadaşlarımla kampüste gezerken bir kemençeci vardı. Bana arkadaşlarım şaka yaptılar. Sen nasıl Karadenizlisin kemençe çalmayı bilmiyorsun gibilerinden şaka yaptılar. Bende bizim oralarda kemençe değil tulum çalınır dedim. Böylelikle tulum içime yer etti. Daha sonrada araştırmaya başladım. Tulumun nasıl yapılacağına dair. En başta tulumla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Daha sonrasında Çamlıhemşin'de bulunan bir akrabamız bana Çibun gönderdi. Onla tulumu öğrenmeye başladım. Daha sonrasında zaten karar verdim ve okulumu Rize'de devam ettirdim. Tulumu da ustam Bülent Bekar'dan öğrendim. Ustamın emeği bana çoktur. Ondan gördüklerimle yola çıkarak kendimi geliştirdim. Eğitim hayatım boyunca hem sınavlarıma çalıştım hem de tulumda kendimi geliştirdim" ifadelerini kullandı.

"Burada ailecek çalışmaya devam ediyoruz"

Tulum işini ailecek yaptıklarını söyleyen Dervişoğlu, "Bu atölye de şöyle bir çalışma ortamı var. Babam, daha çok ahşap işlerinde ve deri işlerinde çalışıyor. Annem Tulumların dikimini yapıyor. Eşim ise sosyal medya ve internet sitemiz üzerinden yazan müşterilerimize cevap veriyor. Bende burada işin teknik detaylarında çalışıyorum. Burada ailecek çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Yurt dışında da talep var"

Tulumun Yurt dışından da talep gördüğünü ifaden ede Dervişoğlu, "Türkiye'nin neredeyse bütün ilçelerine tulumun öğrenme aşaması olan çibunu gönderdik. Türkiye'de neredeyse çibunu almayan ilçe kalmadı. Tulumu ise neredeyse bütün illere gönderdik. Yurt dışında da talep var. Malta adası olsun, Fransa, İngiltere, Almanya, Azerbaycan ve Yunanistan gibi ülkelere tulum gönderiyoruz. Tuluma Almanya'da ki gurbetçi Türkler daha çok ilgi gösteriyorlar ama yabancılara da tulum satışımız oluyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Türkiye, Ankara, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tuluma merak sardı, şimdi Türkiye'nin her yerine satışını yapıyor - Son Dakika

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