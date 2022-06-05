Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler

05.06.2022 19:27
Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler

Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Tunceli Valiliğince Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, daha sonra "Dünya ortak evimiz, sıfır atık geleceğimiz" pankartı taşıyarak, Millet Kıraathanesi'ne kadar yürüdü.

Etkinliğe, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de katıldı.

Ardahan

Ardahan'da da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında "İlk Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda başlayan ve Kongre Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal, diğer kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Her bireyin doğal olarak çevrenin birer üyesi olduğunu ifade eden Öner, "Ülkelerin kalkınmalarında toplum, çevre ve ekonomi üçlü saç ayağının büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Ekonomik kalkınmaya her fırsatta vurgu yaparken, toplum olarak bazen çevreye karşı duyarlı olmayabiliyoruz. Oysaki doğduğumuz günden itibaren hepimiz çevrenin birer doğal ferdiyiz ve ayrılmaz bir parçasıyız." diye konuştu.

Vali Öner, 7 milyarı geçen dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyar olacağının öngörüldüğünü belirterek, çevrenin daha çok önem kazandığını vurguladı.

İnsanların çevreye verdiği zarardan dolayı tabiatın çok olumsuz şekilde etkilendiğine dikkati çeken Öner, "İklim değişiklikleri, günümüzde en bilinen ve tüm dünyanın somut biçimde yaşadığı çevreye ve atmosfere zarar verici faaliyetlerimiz sonucunda başımıza gelen çevresel felaketlerden biridir. Çevre duyarlılığı konusunda artık her birimizin önlemler alması kaçınılmazdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecekte daha güzel, bozulmamış ve korunan bir çevrede, güzel bir ülkede ve dünyada yaşamalarını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik, sıfır atık projesine dikkati çekmek amacıyla açılan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Ağrı

Ağrı'da, Vali Osman Varol ve beraberindekiler, "İlk Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katılarak Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Burada görevlilerce sağlıklı çevre yaşamı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara broşür dağıtılıp bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program, doğa dostu çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler
Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler
Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler
Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler
Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler

YORUMLAR
500
Ardahan'da yayla yolculuğu başladı Ardahan'da yayla yolculuğu başladı
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement