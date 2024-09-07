Munzur Çayı'nın Ekosistem Zenginliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Munzur Çayı'nın Ekosistem Zenginliği

Munzur Çayı\'nın Ekosistem Zenginliği

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı, berrak sularıyla sarı balık, yeşil balık ve kırmızı benekli alabalıklara yaşam alanı oluşturuyor. Çayın su altı güzellikleri ve çevresindeki bitki örtüsü çeşitliliğiyle doğal bir akvaryumu andırdığı belirtiliyor. Munzur Çayı'ndaki balıklar, su altı kamerasıyla kayıt altına alınıyor. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri kırmızı benekli alabalık için koruma kontrol faaliyetlerine ağırlık veriyor.

07.09.2024 12:19
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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı, berrak sularıyla sarı balık, yeşil balık ve kırmızı benekli alabalıklara yaşam alanı oluşturuyor.

İlçenin Ziyaret köyünde kaynağı bulunan Munzur Çayı, bölgenin en önemli su kaynakları arasında yer alıyor.

Eriyen kar ve yer altı sularıyla beslenen çay, yaklaşık 80 kilometrelik akışının sonunda il merkezindeki Uzunçayır Barajı Gölü'ne karışıyor.

Geçtiği her noktaya canlılık katan çay, su altı güzellikleri ve çevresindeki bitki örtüsü çeşitliliğiyle de doğal bir akvaryumu andırıyor.

Birbirinden güzel tonlardaki yeşil arazilerin arasında menderesler oluşturarak akan çay, nesli koruma altındaki kırmızı benekli alabalık ile sarıbalık ve yeşil balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Yılın belirli dönemlerinde üreme kolonileri oluşturan balıklar, çayın sığ sularına doğru göç ederek kayalıklara yumurtalarını bırakıyor.

Böylece nesillerini devam ettiren balıklar, çaydaki bazı böcek ve sinek türleriyle yemlenip hayatta kalmaya çalışıyor. Munzur Çayı'na ayrı bir güzellik katan balıklar, su altı kamerasıyla kayıt altına alındı.

Alabalık avına engel oluyorlar

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi (DKMP) ekipleri de özellikle kırmızı benekli alabalık için koruma kontrol faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Jandarmayla ortak hareket eden DKMP personeli, alabalığın vatandaşlar tarafından germe ağ, olta ve tırıvırı (bir çeşit balık ağı) ile avlanılmasına engel oluyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Matur, AA muhabirine, Tunceli'nin ekosistem çeşitliliğinin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Şehrin tam ortasından Anadolu Diyagonali'nin geçtiğini belirten Matur, "Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerinin bulunması birçok canlı grubunun çok çeşitli türlere sahip olmasını sağlamıştır. Bölgedeki ormanlar ve 3 bin rakımlı dağlar hem memeliler hem de yırtıcı türler için de uygun ortamlar sağlamaktadır." dedi.

Matur, kentin bazı alanlarının Fırat ve Dicle rejiminde bulunan türlere de ev sahipliği yaptığını aktardı.

Bölgedeki yaban hayatının çeşitli olduğunu dile getiren Matur, "Bu canlılardan bazıları endemik bazıları tehlike altında sınıflandıran türlerdir. Hatta geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda burada endemik bir alabalık türü tanımlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Matur, Tunceli'deki su sistemlerinin biyoçeşitlilik için oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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