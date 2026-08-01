TURBELDAK Akdeniz’i adım adım keşfetti - Son Dakika
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TURBELDAK Akdeniz’i adım adım keşfetti

TURBELDAK Akdeniz’i adım adım keşfetti
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Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Antalya Olympos’ta düzenlediği üç günlük doğa etkinliğinde 38 doğaseveri Akdeniz’in eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Antalya Olympos'ta düzenlediği üç günlük doğa etkinliğinde 38 doğaseveri Akdeniz'in eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), 24-26 Temmuz tarihleri arasında Antalya'nın Olympos bölgesinde düzenlediği doğa etkinliğiyle 38 doğaseveri Akdeniz'in doğal ve tarihi zenginlikleriyle buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TURBELDAK tarafından gerçekleştirilen üç günlük etkinlikte katılımcılar, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de bölgenin önemli tarihi noktalarını keşfetme fırsatı yakaladı.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert'in sevk ve idaresinde gerçekleştirilen program kapsamında doğaseverler ilk olarak Göynük Kanyonu'nda yürüyüş yaparak kanyonun serin sularında eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkardı. Etkinlikte daha sonra Antik Likya'nın önemli liman kentlerinden Phaselis Antik Kenti ziyaret edilirken, katılımcılar tarihle denizin buluştuğu eşsiz atmosferi yakından görme imkanı buldu. Programın son duraklarından Adrasan ise sakin yapısı ve doğal güzellikleriyle katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK olarak yeni rotalar keşfettiğimiz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin güzelliğini yaşadığımız bir etkinliğe imza attık. Üç gün süren gezi programımızda kurduğumuz yeni dostluklarla, pekiştirdiğimiz güçlü bağlarla tarihin ve doğanın içinde çok güzel hatıralar biriktirdik. Daha fazla doğa tutkunu hemşehrilerimizle yeni rotalarda ve yeni keşiflerde aynı dayanışma ruhuyla bir araya gelmeyi umuyoruz." dedi.

TURBELDAK yetkilileri, doğa yürüyüşleri ve keşif etkinlikleriyle vatandaşları doğayla buluşturmaya ve çevre bilincini artırmaya yönelik organizasyonların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TURBELDAK Akdeniz’i adım adım keşfetti - Son Dakika

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