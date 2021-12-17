Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'ta - Son Dakika

Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'ta

Yolcular Kars'ta Kafkas gösterisiyle karşılandı

KARS - Turistik Doğu Ekspresi 31 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'a vardı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcularını Kars Garı'nda coşkulu kalabalık Kafkas dansıyla karşıladı. Kars Tren Garı'nda Kafkas ekibinin 'Hoş Gelişler Ola' türküsüyle karşılanan yolculara çiçek verildi. Gar binası içerisinde Kafkas ekibi özel gösteri yaptı.

"Çok keyifli bir yolculuk oldu"

Kars'a ilk kez geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Uzun bir yolculuk oldu. Duraklamalarımız oldu, oraları da gezdik. Keyifliydi, güzeldi, ev ortamı gibiydi. Daha çok kaynaştık arkadaşlarımızla her durduğumuz yerde çok güzel karşılandık. Şimdi de Kars'ı gezeceğiz" dediler.

Uzun bir aradan sonra Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'a geldiğini belirten Kars Turizmciler Birliği Başkanı Halit Özer, "Bunun biz Kars turizmcileri olarak haklı gururunu yaşıyoruz. 24 aydır pandemi nedeniyle turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başladı. Umut ediyoruz ki bu heyecanımız tüm yıl boyu devam edecektir" diye konuştu.

Kars Garı'nda bir süre eğlenen yolcular daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere binerek kent merkezinde konaklayacakları otellere gittiler. Yolcular yarın kenttin önemli tarihi ve kültürel yerlerini gezecek.