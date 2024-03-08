Turistik Kara Elmas Ekspresi Çankırı durağında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Turistik Kara Elmas Ekspresi Çankırı durağında

Turistik Kara Elmas Ekspresi turu tanıtım seferinin ikinci durağı olan Çankırı'ya ulaştı. Tren yolculuğu yapan vatandaşlar, Yer Altı Tuz Şehrini gezdi.

08.03.2024 19:00
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Turistik Kara Elmas Ekspresi Çankırı durağında

ÇANKIRI - Turistik Kara Elmas Ekspresi turu tanıtım seferinin ikinci durağı olan Çankırı'ya ulaştı. Tren yolculuğu yapan vatandaşlar, Yer Altı Tuz Şehrini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde ilk seferlerine başlayacak Kara Elmas Ekspresi, Batı Karadeniz turistik tren turu tanıtım seferine çıktı. Ankara'dan yola çıkan Kara Elmas Ekspresi, ikinci durağı olan Çankırı'ya ulaştı. Treni Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Tanıtım seferine katılan vatandaşlar, yerin 150 metre altında bulunan ve 'Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi. Mağara ziyaretinin ardından tanıtım treninde tekrardan yerini alan vatandaşlar Çerkeş ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Kara Elmas Ekspresi, sırasıyla Kalecik, Çerkeş, Karabük istasyonlarına uğrayarak Zonguldak'a ulaşacak. Dönüş yolunda ise Yenice ve Eskipazar'da duracak olan Kara Elmas Ekspresi'nin son durağı Ankara olacak.

"Toplumumuzdan ciddi talep göreceğini düşündüğümüz seferleri bugün başlattık"

Çankırı durağında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Uzun zamandan beri bölge milletvekillerimiz, bölgedeki turizm sektörünün temsilcileri, yerel yönetimler, valilikler ile çalıştığımız Karaelmas Turistik Ekspres turunun çalışmalarının nihayet sonuna geldik. Toplumumuzdan ciddi talep göreceğini düşündüğümüz seferleri bugün başlattık. İnşallah Ramazan Bayramından sonrada ilk seferleri başlatacağız. Ankara'dan çıkacak olan trenimiz bölgedeki duraklarına uğrayarak Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Safranbolu, Yenice istasyonlarında ve oralarda gerekli doğal, kültürel gastronomi zenginlikleriyle buluşarak insanlarımız hoşça vakit geçirecek. Zonguldak'a kadar gelip oradan da aynı güzergah üzerinden dönerek hafta sonunda Ankara'lılar için güzel bir turizm ürünü sunacağız inşallah. Bugün, medya mensuplarımız, turizm sektörümüzün temsilcileri STK temsilcilerimiz ve uzmanlarla beraber tanıtım turunu gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede Çankırı'da durduk. Arkadaşlarımız tuz mağarasını gezdiler. Oradaki zenginlikleri gördüler. Batı Karadeniz bölgesindeki bu potansiyel turizm zenginliğini inşallah ülkemizin, insanımızın, Ankara'mızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Tanıtım turunda Çankırı Yer Altı Tuz Mağarasını ziyaret eden Nevin Aydın ise, "İlk defa geldim. Çok güzel beğendim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Turistik Kara Elmas Ekspresi Çankırı durağında - Son Dakika

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