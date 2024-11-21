Turistler Kapadokya'da Türk Mutfağını Denedi - Son Dakika
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Turistler Kapadokya'da Türk Mutfağını Denedi

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Fas'tan gelen turistler, Kapadokya'da mantı doldurup tandırda ekmek yapmanın keyfini çıkardı.

21.11.2024 14:44
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Turistler Kapadokya'da mantı doldurdu, tandırda ekmek pişirdi

Turistlerin Türk mutfağına ilgisi artıyor

NEVŞEHİR - Binlerce kilometre uzaktan gelen turistler, Nevşehir'de önce mantı doldurdu, sonra yöresel ekmek yaptı.

Fas'tan Kapadokya bölgesine gezmeye gelen Karouay ailesi, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Hereni Kadın Kooperatifi'nin de önce hamur yoğurarak mantı doldurdu, daha sonra da tandırda yöresel ekmek pişirdi. Türk kültürünü ve Türk mutfağını çok merak ettiğini söyleyen 31 yaşındaki Faslı turist Rabii Karouay, bu merakını gidermek için eşi Lamyae Karafay ile Kapadokya'da mutfağa girdi. Rabii Karouay yaptığı açıklamada; "Fas'tan geliyorum. Ailem ile birlikte bu yerel yemekleri tecrübe etmek istedik. Türk yemekleri çok zengin. Burada da bunu deneyimlemek istedik. Tandır ocağında ilk defa ekmek yapıyoruz. Hayatımız boyunca bunu bir daha deneyimleyebilir miyiz bilmiyorum. Buradaki yerel insanlardan bunu öğrenmek bizim için unutamayacağımız bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.

Hereni Kadın Kooperatifi Başkanı Raşide Gök de yaptığı açıklamada; "Kooperatifimizde yöresel ürünler üretiyoruz. Belirli dönemlerde de yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onlarla birlikte yemek yapıyoruz. Yaptığımız yemekleri de kendilerine tekrar ikram ediyoruz. Çoğunlukla Ortahisar'a özel ekmek yapıyoruz, dolma mantı yapıyoruz. Tatlı olarak da asede, dolaz, köftür kavurması gibi yöresel tatlılar yapıyoruz. Kendi yaptıkları yemekleri kendileri tekrar yiyince bundan çok memnun kalıyorlar. Gelen yabancı turistler Türk yemeklerini ve bizlerin neler yediğini çok merak ediyorlar" dedi.

Turistler Kapadokya\'da Türk Mutfağını Denedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Turistler Kapadokya'da Türk Mutfağını Denedi - Son Dakika

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