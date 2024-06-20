Turistler Yığılca'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Turistler Yığılca'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı

Düzce'nin doğal güzellikleri ile adeta saklı cennet olan Yığılca'ya 300 kişilik turist kafilesi gitti. Sarıkaya Mağarası ve Hasanlar Barajını gezen grup ilçeye hayran kaldı.

20.06.2024 17:45
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Turistler Şelalesi, barajı ve mağarasıyla Yığılca'ya hayran kaldı

300 kişilik grup şelale ve mağarada buluştu

DÜZCE - Düzce'nin doğal güzellikleri ile adeta saklı cennet olan Yığılca'ya 300 kişilik turist kafilesi gitti. Sarıkaya Mağarası ve Hasanlar Barajını gezen grup ilçeye hayran kaldı.

Şelaleleri, Mağaraları, kanyonları ve Barajı ile Düzce'nin saklı cenneti olan Yığılca Bayram'da boş kalmadı. Çeşitli turist kafilelerinin ziyaret ettiği ilçeyi son olarak 300 kişilik grup ziyaret etti. Aralarında yabancı öğrencilerinde bulunduğu grup ilk olarak Saklıkent Şelalesi ve kanyonunu ziyaret etti. Burada serin anlar yaşayan gruba Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş'ta eşlik etti. İlçe merkezinde bal dükkanlarını ziyaret eden grup daha sonra Sarıkaya Mağarası'na geçti. Türkiye'nin en büyük 10. mağarası olarak kabul edilen Saklıkent Mağarasına hayran kalan Haiti'den Türkiye'ye gezmeye gelen Windy Sinelus, "Haiti'den Türkiye'ye gezmeye geldim. Sarıkaya Mağarası çok güzel bir yer. Düzce'ye gelip mutlaka buraları gezmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"İçerisinde şelale olan etnografik bir mağara"

Yığılca'nın turizmde önemli noktalardan birisi olduğunu vurgulayan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, "Son zamanlarda turizm haftasında yaptığımız organizasyonlar ile Sarıkaya mağarasının popülasyonu ulusal medyada yayınlanması ile birlikte gündeme geldi. Gelen grubun gözlerinde gördüğüm ışıkla mağaranın popülasyonunun artması gerektiğini görüyoruz. Batı Karadeniz'in en büyük mağarası ve içerisinde şelale akan etrografik bir mağara. Dolayısı ile çıkın çıkın gelin diyoruz. Düzce'ye gelsene diyoruz. Düzce'de gezilecek çok yer var diyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra grup İstanbul'a ve Düzceli çiftçilere su sağlayan Hasanlar Barajı'nı da gezerek günü tamamladı.

Kaynak: İHA

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