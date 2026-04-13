Türk Akademisyenler Sanat Yarışmasında Başarı Elde Etti
Türk Akademisyenler Sanat Yarışmasında Başarı Elde Etti

Türk Akademisyenler Sanat Yarışmasında Başarı Elde Etti
13.04.2026 19:04
Rusya'da düzenlenen uluslararası resim yarışmasında Türk akademisyenler ödül kazanarak başarı elde etti.

Rusya'da düzenlenen "Dünya Çapında: Sınır Tanımayan Sanat Festivalinde gerçekleştirilen uluslararası resim yarışmasında Türk akademisyenler birincilik ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde Stieglitz Devlet Sanat ve Tasarım Akademisi (Stieglitz State Academy of Art and Design) tarafından "Dünya Çapında: Sınır Tanımayan Sanat Festivali" (Around the World: Art Without Borders) düzenlendi. Festival kapsamındaki "Bir Sanatçının Gözünden Dünya" (Artist's View of the World) adlı uluslararası resim yarışmasında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden Prof. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner ile Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç önemli bir başarıya imza attı. 46 ülkeden 806 sanatçı özgün eserleriyle yer aldığı yarışmanın "Soyutlama" kategorisinde Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç, "Kırsal" adlı eseriyle birincilik elde ederek büyük bir başarıya ulaştı. Aynı kategoride Prof. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner ise "Inside" adlı eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Prof. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner ve Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç ile bir araya gelerek uluslararası resim yarışmasında elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti. Ayrıca Rektör Akkaya, BARÜ'nün nitelikli çalışmalarıyla farklı alanlarda akademik ve sanatsal yetkinliğini ortaya koymaya devam edeceğini de belirtti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk Akademisyenler Sanat Yarışmasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
