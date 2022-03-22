Türk aşçı ve pastacılar, Lübnan'da ödülle döndü - Son Dakika
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Türk aşçı ve pastacılar, Lübnan'da ödülle döndü

22.03.2022 09:02
Türk aşçı ve pastacılar, Lübnan'da ödülle döndü

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonundan oluşan 10 kişilik ekip, Lübnan'da 19 ülkeden 140 yarışmacının katıldığı Lübnan Turizm ve Hoşgörü Festivali'nde ikinci oldu.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonundan oluşan 10 kişilik ekip, Lübnan'da 19 ülkeden 140 yarışmacının katıldığı Lübnan Turizm ve Hoşgörü Festivali'nde ikinci oldu.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Öner Çulfaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Beyrut'ta 16-20 Mart'ta gerçekleştirilen organizasyonda Azerbaycan'ın birinci, Türkiye'nin ikinci, Özbekistan'ın ise üçüncü olduğunu belirten Çulfaz, şunları kaydetti:

"Hiçbir devlet desteği almadan sadece kendi imkanları ile uluslararası bir etkinliğe katılarak böyle bir başarı ile ülkemize dönen ekibimiz beni de ayrıca gururlandırdı. İnşallah başka etkinliklerde özellikle gastronomiye önem veren ülkemizin de desteğini arkamıza alarak çok daha etkili işler yapabiliriz. Bu gururu bizlere yaşatan Hüdaverdi Akgün, Derviş Göçmen, Sayit Önder, Eyüp Polat, Ali Gökçen, Fırat Canikli, Saadet Güngör, Metin Dinçer ve Özge Kaya'ya çok teşekkür ederiz."

Türk aşçı ve pastacılar, Lübnan'da ödülle döndü
Türk aşçı ve pastacılar, Lübnan'da ödülle döndü

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Özbekistan, Türkiye, Turizm, Lübnan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk aşçı ve pastacılar, Lübnan'da ödülle döndü - Son Dakika


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