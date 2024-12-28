Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı

Türk doktor Gazze\'de yaşanan vahşeti anlattı

Gazze'nin Han Yunus kentinde bir süre gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, İsrail'in Gazze'de bazı hastaneleri bombaladığını, doktorları hemşireleri şehit ettiğini, esir alıp götürdüğünü belirterek, "Tek kelimeyle soykırım gördüm." dedi.

28.12.2024 20:46
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Gazze'nin Han Yunus kentinde bir süre gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, İsrail'in Gazze'de bazı hastaneleri bombaladığını, doktorları hemşireleri şehit ettiğini, esir alıp götürdüğünü belirterek, "Tek kelimeyle soykırım gördüm." dedi.

Doktor Kamacı, Anadolu Gençlik Vakfı tarafından Siverek ilçesinde düzenlenen "Gazze İzlenimleri" programında, uluslararası bir dernek aracılığıyla Gazze'nin Han Yunus kentine gittiğini söyledi.

Çalıştığı hastanenin çevresine sürekli bomba düştüğünü dile getiren Kamacı, "Biz oraya gittiğimizde İsrail zaten birçok hastaneye saldırmış, bombalamıştı. Bazı hastanelerdeki doktorları şehit etmiş, bazılarını esir alıp götürmüş, bazılarına işkence etmiş ve biz bunların hepsini görmüştük. Dolayısıyla biz oraya gittiğimizde bütün bu ihtimaller vardı ve bunların hepsini göze alarak gittik. Oradayken çalıştığımız hastaneye direkt bir saldırı olmadı ancak hastanenin etrafında sürekli bombalama oluyordu, sürekli bombalar düşüyordu. Tabii ki ilk günler o bombalar çok yakınımızda düşünce biz de ister istemez tedirgin olduk, bir hafta içinde biz de bomba seslerine alıştık ve işimizi yapmaya devam ettik." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan vahşetin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadığını belirten Kamacı, "Evlerin hemen hemen hepsi yıkılmış ve bombalanmıştı. İnsanlar çadırlarda yaşıyor, elektrikleri ve suları yok. Her gün her aileden şehitler veriliyor, yaralıları hastaneye getirecek ambulans yok. Bazen at arabasıyla yaralılar getirilirdi. Bazen bir bombalamadan sonra onlarca yaralı aynı anda getirilirdi. Sıkıntı anlamında aklınıza ne gelirse orada onlarca, yüzlerce katı vardı. Büyük bir zülüm ve vahşet vardı." dedi.

"İsrail keskin nişancısı sokakta oynayan çocuğu vurdu"

Hastanedeki ilk operasyonu bir çocuğa yaptığını söyleyen Kamacı, şunları anlattı:

"Ben ilk gittiğimde ilk ameliyat ettiğim çocuk, keskin nişancı tarafından vurulmuş bir çocuktu. İsrail askerleri sokakta oynayan bir çocuğu vurmuştu. Bundan daha büyük bir zulüm ve soykırım olmaz. Hastanelere malzeme girişine izin vermiyor. Zaten ayakta kalan 2-3 tane hastanesi vardı, diğerlerinin hepsi kullanım dışıydı. Tıbbi malzeme girişine izin verilmiyordu, hastanelerin açık kalmasına izin verilmiyor. Bazı hastaneleri bombalıyor, bazı hastanelerdeki doktorları, hemşireleri şehit ediyor, bazılarını esir alıp götürüyordu. Bazı hastanelere yakıt veya elektrik verilmediği için ve vurulduğu için çalışamıyor. Bir yandan öldürüyor, diğer yandan yaralıların tedavi edilmesine izin vermiyor. Bir yandan insanları ablukaya alıyor, bir yandan da onların ekmek bulmasını, dışarıdan gelen yardımları engelliyor. Tek kelimeyle soykırım gördüm."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, İsrail, Çocuk, Gazze, Han, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı - Son Dakika

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