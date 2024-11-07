Türk Düğümlü Halılar Atlası Yayınlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Düğümlü Halılar Atlası Yayınlandı

Uşak'ta hayata geçirilen proje, Türk halı kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı taşıyor.

07.11.2024 23:09
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Türk düğümlü halılar ilk kez bir atlasta toplanıyor

Türk Düğümlü Halılar Atlası ve Motiflerinin Hikayeleri tek çatı altında toplanıyor

Geleneksel el dokuma el düğümlü halıların tarihi gelecek nesillere aktarılacak

Uşak İletişim Derneği Başkanı Utku Demiröz "Türk Düğümlü Halının en kaliteli olanı Uşak Halısı"

UŞAK - İçişleri Bakanlığı destekli, Türk Düğümlü Halılar Atlası ve Motiflerinin Hikayeleri projesi Uşak'ta hayata geçirilerek, kaybolmaya yüz tutan geleneksel el dokuma el düğümü halıların kültürlerini koruyarak yaşatılması ve zengin kültürel birimin gelecekleri aktarılması hedeflendi.

İçişleri Bakanlığı İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen, Türk Düğümlü Halılar Atlası ve Motiflerinin Hikayeleri projesi Uşak'ta hayata geçirildi. Proje kapsamında köklü bir mirasa sahip olan Türk El Düğümlü Halı kültürünü, son yıllarda geleneksel değerlerini hızla kaybetmesi ve çeşitli nedenlerle modernize olması sebebiyle halıların ve desenlerin tarihi araştırılıp verilerin tek bir kaynakta toplanması hedefleniyor.

Projeler hakkında detaylı bilgi veren Uşak İletişim Derneği Başkanı Utku Demiröz Türk Düğümlü Halıların öykülerini çıkartıp gelecek nesillere aktarılması hedeflediklerini söyleyerek, "Türk Düğümlü Halılar Atlası projemiz, geçmişten geleceğe halı kültürünün ve Türk Düğümün aktarılması yönelik bir çalışmadır. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Uşak Valiliğimizin destekleri oldu. Beraber bu projeyi koordine ettik. Amacımız ilk etapta 120 motifin öyküleştirerek aynı zaman da Türk Düğümü dediğimiz çift düğümün dünya literatürüne koyarak envanterine çıkarmak, büyük bir atlas çalışmasıyla da bunu gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz." dedi.

Türk Düğümlü Halının en kaliteli olanı Uşak Halısı olduğunu aktaran Demiröz, "Türk Düğümlü halılar dediğimiz zaman en kaliteli başta Uşak Halıları geliyor. Çift düğüm halılar. Projemizi biz Uşak'ta yürürlüğe koyduk. Uşak'ta hayata geçiriyoruz." dedi.

İran, Fas ve Afgan etkisinden kaynaklanan etkilerle Türk halıların geride kaldığını ve bu projeyle Türk Düğümlü halıları gün yüzüne çıkarmak olduğu aktaran Demiröz, "Birçok halı ve kilim projesi Türkiye'de yapıldı. Çünkü Anadolu halının ve kilimin ata toprakları. Ancak bizim projemizin farkı şuydu. Biz daha evrensel boyutta, Türk Düğümünü vurgulamak istedik. Çünkü Anadolu coğrafyasında Yağcı Bedir, Uşak, Milas, Gördes Kula ve Isparta gibi bir sürü halımız var. Ancak bunların tek bir adı var 'Türk Düğümlü El Dokuma' halılarıdır. Biz biraz son dönemde özellikle yurt dışı pazarında İran, Fas ve Afgan etkisinden kaynaklanan etkilerle Türk Düğümlü halılar biraz geri planda kalmıştı. Biz bu projeyle de bir atak yaparak halıları gün yüzüne çıkarmak. Koleksiyonerler ve satıcılar nezihinde değerlenmesini kıymete binmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Düğümlü Halılar Atlası Yayınlandı - Son Dakika

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