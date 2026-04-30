Türk dünyası Şehitkamil'de buluşuyor

Türk dünyası Şehitkamil'de buluşuyor
30.04.2026 17:20  Güncelleme: 17:21
Şehitkamil Belediyesi, kültür ve edebiyat alanında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şehitkamil Belediyesi, kültür ve edebiyat alanında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali, 04-09 Mayıs tarihleri arasında geniş kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Uluslararası Eser Sahipleri Birliği'nin katkılarıyla hayata geçirilecek festival, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Festival kapsamında 4 gün boyunca sürecek kitap fuarı ve edebiyat etkinlikleri, kitapseverleri ve akademik çevreleri bir araya getirecek.

7 ülkeden uzman isimler katılacak

4 Mayıs'ta kapılarını açacak olan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan alanında uzman yazarlar, akademisyenler ve kültür insanları yer alacak. Katılımcılar düzenlenecek konferans, panel ve söyleşilerde; tarih, edebiyat ve kültürel miras başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Dülük'te konser

Festival, yalnızca edebi yönüyle değil, kültürel etkinlikleriyle de dikkat çekecek. Programın ikinci gününde sevilen sanatçı Osman Öztunç, tarihi atmosferiyle öne çıkan Dülük Antik Kenti'nde sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. Müziğin ve tarihin iç içe geçeceği bu özel etkinlik, festivalin en dikkat çeken anlarından biri olacak.

Kültür gezileri düzenlenecek

Etkinliklerin üçüncü gününde ise katılımcılar, Gaziantep'in önemli kültürel miras alanlarından Dülük Antik Kenti ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret edecek. Bu gezi programı sayesinde misafirler, bölgenin köklü tarihini yakından tanıma fırsatı bulacak; aynı zamanda Türk dünyasının ortak geçmişine dair izleri yerinde inceleyebilecek.

Şehitkamil'de gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali, kitapların, fikirlerin ve kültürlerin buluşma noktası olarak hem şehir hem de Türk dünyası adına önemli bir platform sunacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

