Türk filmi 'Buğday Tanesi', milletvekilinin yaşam öyküsüyle İran'da izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Türk filmi 'Buğday Tanesi', milletvekilinin yaşam öyküsüyle İran'da izleyiciyle buluştu

Türk filmi \'Buğday Tanesi\', milletvekilinin yaşam öyküsüyle İran\'da izleyiciyle buluştu
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Türk yapımı 'Buğday Tanesi' filmi, İran'ın önde gelen dizi ve film platformunda yayınlanmaya başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın buğday tarlasındaki yangında iki elini kaybetmesinin ardından verdiği mücadeleyi anlatan film, İranlı izleyicilerin karşısına çıktı.

Türk yapımı 'Buğday Tanesi' filmi, İran'ın önde gelen dizi ve film platformunda izleyiciyle buluştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan film, Bayram'ın henüz bir yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangında iki elini kaybetmesinin ardından verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Senaryosu Volkan Kapkın tarafından yazılan, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği 'Buğday Tanesi', 2022 yılında vizyona girdi. Filmde, yaşadığı zorlu sürece rağmen eğitim hayatına devam eden Serkan Bayram'ın hukuk eğitimi alması ve milletvekilliğine uzanan yaşam öyküsü ele alınıyor. Film, Bayram'ın karşılaştığı engellere rağmen hayata tutunmasını, eğitim ve çalışma hayatındaki mücadelesini ve toplumsal yaşama katılımını konu ediyor.

"Buğday Tanesi", Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşurken, İran'daki dizi ve film platformunda yayınlanmasıyla İranlı izleyicilerin de karşısına çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk filmi 'Buğday Tanesi', milletvekilinin yaşam öyküsüyle İran'da izleyiciyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk filmi 'Buğday Tanesi', milletvekilinin yaşam öyküsüyle İran'da izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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