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Kültür Sanat

Türk İcatları Sergisi Trabzon'da

Türk İcatları Sergisi Trabzon\'da

Trabzon'da düzenlenen sergide öğrenciler milli projeleri resmetti. Sergi 15 Aralık'a kadar açık.

12.12.2024 18:16
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Trabzon'da, "Geçmişten Geleceğe Türk İcatları" sergisi düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu'nun 17 öğrencisi, Yerli Malı Haftası kapsamında görsel sanatlar öğretmeni Burcu Öncel önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne dek hayata geçirilen milli ve yerli projeyi resmetti.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Sürmen ve davetliler katıldı.

Genç, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Geçmişte bize yaptırılmayanları şu an yerli ve milli olarak yapıyoruz. Cumhuriyetimizin hedefi tam bağımsız Türkiye yolunda atılmış çok kıymetli bir adım. Yerli Malı Haftası'nda artık yöresel ürünlerimizi sergilemiyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz, uçağımız, tankımız, tüfeğimiz ve gemimiz var. Her şeyimiz var, yaptık ve başardık. Bu çok mutluluk ve gurur verici. Farkındalık oluşturulması adına böyle programlar çok kıymetli." dedi.

Sergi, 15 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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