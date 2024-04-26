Türk Kızılay'dan Çocuk Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Kızılay'dan Çocuk Festivali

Türk Kızılay tarafından Ankara'da düzenlenen 5. Çocuk Festivali, çocukların eğlenceli ve öğretici aktivitelerle 23 Nisan Haftası'nda bayramlarını coşkuyla kutlamaları için Mavi Göl Parkı'nda gerçekleşti. Festivalde çocuklar çeşitli oyunlarla eğlendi ve Türk Kızılay'ın amacı olan çocukların gelişimine katkıda bulunmak, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturmak ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak hedeflendi.

26.04.2024 18:54
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Türk Kızılay'dan Çocuk Festivali

ANKARA - Türk Kızılay tarafından Ankara'da 5'incisi düzenlenen Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Kızılay tarafından çocukların eğlenceli ve öğretici aktivitelerle 23 Nisan Haftası'nda bayramlarını coşkuyla kutlamaları için bu yıl beşinci kez düzenlenen Türk Kızılay Çocuk Festivali Ankara'da Mavi Göl Parkı'nda düzenleniyor. Mamak'ta bulunan 5 ilkokuldan yaklaşık 1000 öğrenci ve 39 öğretmenin katıldığı festivalde çocuklar çeşitli oyunlar ile eğlendi. Türk Kızılay ve Kızılay şubeleri ortaklığında yürütülen festival 45 ilde düzenleniyor. 20 - 28 Nisan haftası boyunca devam edecek olan festival geçen yıl tamamen deprem bölgesinde organize edilmişti. Çocuk Festivali, çocukların gelişimine katkıda bulunmak, onları sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturmak ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla pek çok etkinlik içeriyor. Burada çocuklara, sahne gösterileri, kukla şovlar, şişme oyun alanı, interaktif oyunlar, boyama atölyeleri ile renkli bir festival oluşturuldu.

Festivali çok beğendiğini dile getiren 1. Sınıf öğrencisi Eymen Alıcı, " En çok halat çekme oyununu sevdim" dedi.

4. Sınıf öğrencisi Eyüp Özgan, "Öğretmenlerime ve Türk Kızılay'a çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum, çok eğleniyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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