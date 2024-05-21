Sivas'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Sivas\'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas'ta tescilli ürünlerin de bulunduğu kahvaltılıklar ikram edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türk mutfağının dünyaya tanıtılmasının amaçlandığını belirtti. Sivas'ın zengin mutfağına sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, coğrafi işaret alan ürünlerin sayısını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise kentin Türk mutfağının zengin örneklerine sahip olduğunu söyledi.

21.05.2024 13:11
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Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Sivas'ta aralarında tescilli ürünlerin de bulunduğu kahvaltılıklar ikram edildi.

Hamidiye Millet Bahçesi'nde bulunan lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, haftanın amacının zengin Türk mutfağını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Türk mutfağının dünyada adından söz ettiren zenginliğe sahip olduğunu belirten Şimşek, "Sivas'ın da zengin bir mutfağa sahip olmasından dolayı gururluyuz. Burada birçok medeniyetler hüküm sürmüş ve kültürler yaşamış. İşte bu medeniyetlerin ve kültürlerin birikimlerinden süzülen ve bize yansıyan çok köklü, geniş bir mutfağa sahibiz." dedi.

Şimşek, Sivas'ın gastronomi şehirleri ağına dahil olması için çalıştıklarını dile getirerek, "Coğrafi işaret alan lezzetlerimizin, ürünlerimizin sayısını artırmak için büyük bir çaba içerisinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Birçok üründe coğrafi işaret aldık, birçoğunda yine başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

Sivas katmeri ve ketesi, pastırma, Gürün dut pekmezi, Ulaş etli pidesi ve Zara balı başta olmak üzere birçok ürünün coğrafi işaret belgesinin olduğunu aktaran Şimşek, bu ürünlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktararak, kentin Türk mutfağının çok zengin örneklerinden birine sahip olduğunu belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl üçüncüsünün gerçekleştiğini ifade etti.

Erdoğan, Türk mutfağının sağlıklı ve geleneksel yönünü ortaya koymak için haftanın yurt içinde ve yurt dışında etkinliklerle kutlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara Sivas'ın coğrafi işaret belgesi almış ürünlerinin de yer aldığı kahvaltılıklar ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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