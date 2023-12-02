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Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler - Son Dakika

Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler

Dubai'ye turistik geziye giden Türk turiste kıyafeti açık bulunduğu için müdahale edildi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, ''Üstüm çok açıkmış, bana bunu verdiler. O yüzden şalla beraber oturmam gerekiyormuş'' dedi.

02.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 11:05
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Dubai'ye gezmeye giden Türk turist, gittiği restoranda kıyafeti nedeniyle ilginç bir olayla karşılaştı. Genç kız kıyafetinin açık olması nedeniyle mekan yetkililerinin kendisine şal verdiğini ve böyle oturmasını istediklerini söyledi.

"ŞALLA OTURMAM GEREKİYORMUŞ"

Turistik seyahat için Dubai'ye giden Türk kadın, bir eğlence mekanında kıyafeti nedeniyle şaşırtan bir uygulamayla karşılaştı. Görevlilerin, kıyafetini fazla cüretkar buldukları gerekçesiyle kendisine şal verdiğini söyleyen genç kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Genç kadın, "Arkadaşlar Dubai'de kıyafetime müdahale ettiler. Üstüm çok açıkmış, bana bunu verdiler. O yüzden şalla beraber oturmam gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler

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Son Dakika Kültür Sanat Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler - Son Dakika
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