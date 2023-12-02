Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler

Koltuğa yeniden talip oldu! Ankaralılardan bir de ricası var

Kimi ne kadar çarptığını evinde bulunan listeye tek tek not etmiş

Dubai'ye gezmeye giden Türk turist, gittiği restoranda kıyafeti nedeniyle ilginç bir olayla karşılaştı. Genç kız kıyafetinin açık olması nedeniyle mekan yetkililerinin kendisine şal verdiğini ve böyle oturmasını istediklerini söyledi.

"ŞALLA OTURMAM GEREKİYORMUŞ"

Turistik seyahat için Dubai'ye giden Türk kadın, bir eğlence mekanında kıyafeti nedeniyle şaşırtan bir uygulamayla karşılaştı. Görevlilerin, kıyafetini fazla cüretkar buldukları gerekçesiyle kendisine şal verdiğini söyleyen genç kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Genç kadın, "Arkadaşlar Dubai'de kıyafetime müdahale ettiler. Üstüm çok açıkmış, bana bunu verdiler. O yüzden şalla beraber oturmam gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.