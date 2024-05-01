Adana'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Adana\'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan 72 yaşındaki Şerife Arısan, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Arısan, yaklaşık 20 dakika boyunca köpeklerin saldırısına maruz kaldıktan sonra tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.05.2024 14:47
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Tarla sahibi tarafından
parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan'ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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