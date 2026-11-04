Türkan Şoray, Trabzon'daki Altın Taka Film Festivali'nde onur ödülünü alacak

Türkan Şoray, Trabzon'daki Altın Taka Film Festivali'nde onur ödülünü alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da 15-20 Aralık'ta ikincisi düzenlenecek Altın Taka Film Festivali'nin onur ödülü usta oyuncu Türkan Şoray'a verilecek. Şoray, ödül gecesinde sinemaseverlerle buluşacak; festivalde gösterimler, söyleşiler ve atölyeler de yer alacak.
Trabzon'da bu yıl ikincisi organize edilecek Altın Taka Film Festivali Onur Ödülü, Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray'a verilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Trabzon Valiliğinin katkılarıyla yapılacağı kaydedildi.
Türkan Şoray'ın "Karadeniz'imizin güzel insanlarıyla uzun bir aradan sonra buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum." mesajının paylaşıldığı açıklamada, sanatçının ödül gecesinde sinemaseverlerle bir araya geleceği belirtildi.
Festival kapsamında Türk ve dünya sinemasından seçkilerin yanı sıra özel gösterimler, belgeseller, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergilerin düzenleneceği ifade edildi.
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