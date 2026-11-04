Türkan Şoray, Trabzon'daki Altın Taka Film Festivali'nde onur ödülünü alacak

Trabzon'da bu yıl ikincisi organize edilecek Altın Taka Film Festivali Onur Ödülü, Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray'a verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Trabzon Valiliğinin katkılarıyla yapılacağı kaydedildi.

Türkan Şoray'ın "Karadeniz'imizin güzel insanlarıyla uzun bir aradan sonra buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum." mesajının paylaşıldığı açıklamada, sanatçının ödül gecesinde sinemaseverlerle bir araya geleceği belirtildi.

Festival kapsamında Türk ve dünya sinemasından seçkilerin yanı sıra özel gösterimler, belgeseller, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergilerin düzenleneceği ifade edildi.