Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı, son tarih 1 Aralık 2026

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayelerinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan program kapsamında ödüller, 22 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak" ifadeleri kullanıldı.