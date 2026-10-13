Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı, son tarih 1 Aralık 2026 - Son Dakika
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Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı, son tarih 1 Aralık 2026

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Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı, son tarih 1 Aralık 2026
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvurular 1 Aralık 2026'da sona erecek, ödüller 22 Aralık 2026'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayelerinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan program kapsamında ödüller, 22 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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