Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı, son tarih 1 Aralık 2026

Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı, son tarih 1 Aralık 2026Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvurular 1 Aralık 2026'da sona erecek, ödüller 22 Aralık 2026'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayelerinde, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2026 olan program kapsamında ödüller, 22 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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