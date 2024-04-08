Türkiye'de ilk 3 ayda en çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
KONYA - Mevlana Müzesi bu yılın ilk 3 ayında, 83 bin 392 kişi ile yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaret edilen müze oldu.
Konya'da bulunan Mevlana Müzesi bu yılın ilk 3 ayında en çok ziyaret edilen müze oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 ay içerisinde toplamda 83 bin 392 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Mevlana Müzesi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Mevlana Müzesi içerisinde bulunan Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden ziyaretçiler, Mevlana Hazretleri'nin kıyafetlerini ve eski döneme ait eşyaları inceleme fırsatı buluyor. Konya dışından gelen yerli turistlerin ve farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin uğrak yeri olan Mevlana Müzesi, Ramazan Bayramı öncesinde de yoğun günler yaşıyor.
Mevlana Müzesini ziyaret eden vatandaşlar, müzeyi çok sevdiklerini ve defalarca geldiklerini ifade etti.
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Dünyanın en çok satan klasik müzik albümüne sahip İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. Kennedy, Polonyalı çellist Beata Urbanek-Kalinowska ile birlikte sahne aldığı 'Heart and Soul' adlı konserde, kendi bestelerinin yanı sıra klasik bestecilerin eserlerini de seslendirdi. Konser, izleyicilerin beğenisini kazandı.
Mustafa Cihat, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkılarını seslendirerek Gazze'deki olaylara dikkat çekti. Cihat, Gazze'deki kardeşlerimiz için sükunet sağlanması ve katliamın son bulması temennisinde bulundu. Ayrıca, ezgi müziğinin derdi olan ve dertleri paylaşan bir müzik olduğunu vurgulayarak gençlerin bu şuurla yetişmesini ve gelecek kuşaklara aktarmasını umut etti.
Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta tiyatroseverler için 'Yalan Makinesi' ve 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunlarını sahneleyecek. 'Yalan Makinesi' oyunu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ve 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de izlenebilir. 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunu ise 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günleri saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak.
İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, dernek binasında toplanan folklor grubu ve dernek üyeleriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibi, Balkan müzikleri çalarak ve yöresel şarkılar söyleyerek sahura kalkan vatandaşlara Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti.
Kayseri'de düzenlenen gösteride, Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası sevilen şarkıları seslendirdi ve Azerbaycan'a ait yöresel dans gösterileri yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konserde yaptığı konuşmada, Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası'nı Talas'ta sevenleriyle bir araya getirmekten mutlu olduklarını belirtti. Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Şuşa'nın tüm Türk dünyası için değerli olduğunu ifade etti.
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda oruçlar açıldı, iftar duası yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi. Programa çok sayıda katılımcı ve Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.
Eskişehir Türk Ocağı'nda gerçekleştirilen 'İrfan Medeniyeti' başlıklı Ramazan konferansında konuşan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, irfanın insanın gönlünde olduğunu ve Allah'ı incitenin gönül incittiğini belirtti. Konuşmasında irfanın Anadolu insanının hayranlık uyandıracak derecede çeşitli vakıfların kurulmasına sebep olduğunu vurgulayan Yıldırım, irfan medeniyetinin bir gönül medeniyeti olduğunu ifade etti. Ayrıca, Mevlevi kültürü ve edebin önemine değindi ve günümüz insanının irfan pınarıyla buluşmasının önemine dikkat çekti.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan Şuşa Azerbaycan Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, törende yaptığı konuşmada Karabağ Savaşı'nın Türkler için büyük bir tarih olduğunu belirtti.
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