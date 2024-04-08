Kültür Sanat

Türkiye'de ilk 3 ayda en çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi

KONYA - Mevlana Müzesi bu yılın ilk 3 ayında, 83 bin 392 kişi ile yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaret edilen müze oldu.

Konya'da bulunan Mevlana Müzesi bu yılın ilk 3 ayında en çok ziyaret edilen müze oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 ay içerisinde toplamda 83 bin 392 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Mevlana Müzesi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Mevlana Müzesi içerisinde bulunan Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden ziyaretçiler, Mevlana Hazretleri'nin kıyafetlerini ve eski döneme ait eşyaları inceleme fırsatı buluyor. Konya dışından gelen yerli turistlerin ve farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin uğrak yeri olan Mevlana Müzesi, Ramazan Bayramı öncesinde de yoğun günler yaşıyor.

Mevlana Müzesini ziyaret eden vatandaşlar, müzeyi çok sevdiklerini ve defalarca geldiklerini ifade etti.