TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti - Son Dakika
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TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti

07.08.2022 15:00
TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Hacı Bayram Camisi avlusunda öğle namazı sonrası düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikram edildi.

TÜGVA Ankara İl Teşkilat Koordinatörü Emin Yüceer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nün arifesinde olunduğunu hatırlatarak, "İslam için anlamı çok büyük bir günde aşure dağıtıyoruz, aynı zamanda Kerbela şehitlerimizi anıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son günlerdeki saldırılarını hatırlatan Yüceer, "Orada şehit olan Müslüman ümmet için ruhlarına bir hediye olsun diye buradaki Müslümanlardan dua talep ediyoruz. Bu ikramı, onların ruhlarına armağan ediyoruz." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜGVA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için aşure ikram etti - Son Dakika
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