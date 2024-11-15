Türkiye-Japonya 100. Yılı Sanatla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye-Japonya 100. Yılı Sanatla Kutlandı

İki ülkenin kültürlerini seramikle buluşturan sergi, Bolu'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15.11.2024 23:24
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100 yıllık dostluk, sanatla birleşti

BOLU - Türkiye- Japonya Diplomatik ilişkilerinin 100.yılında, Japonya'da yapılan seramik ürünler Bolu'da sergilendi. Japon çay kültürü ile Türk kahve kültürünün birleştiği eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak amacıyla 'Geleneğin Belleği Uluslararası Seramik Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik sergisi açıldı. Japonya'da eserleri yapan sanatçıların takvim uyuşmazlığından dolayı katılamadığı sergide, onlarca eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Japon seramik sanatçıları yaptıkları eserlerle, çay kültürünü yapıkları seramiklere yansıttı. Türkiye'de yapılan kahve bardağı seramikleri ise Japonya'ya götürülerek Japon sanatçıların beğenisine sunuldu. Türk kahve kültürüyle Japonya çay kültürünün birleştiği etkinlikte iki ülkenin de kültürleri tanıtıldı. BAİBÜ'de yapılan sergi, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Güzel Sanatlar Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Melahat Altundağ, "Türk kahve kültürü ve Japon çay kültürünün tanıtılması için iki ülkenin sanatçıları tarafından seramik sergisi inşa edildi" dedi.

"Diplomatik ilişkilerin 100. yılı kutlanıyor"

Prof. Dr. Altundağ, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarını ifade ederek; "Geleneğin belleği sergisi Japonya ve Türkiye'nin 2024 yılı diplomatik ilişkileri 100. Yılı olarak kutlanıyor. Her iki ülkede bu kutlamalar çeşitli etkinliklerle, konferanslarla gerçekleştiriliyor. Bizde bölüm olarak bu 100. yılda diplomatik ilişkileri kutlamak amacıyla bir proje geliştirmek istedik. Biz diplomatik ilişkileri sanat tarafıyla çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Türkiye ve Japonya'nın köklü ve zengin bir mirası var"

Türkiye ve Japonya'nın köklü ve zengin bir mirasa sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altundağ, "Seramik sanatında Türkiye ve Japonya çok eski bir geçmişe sahip ve çok köklü ve zengin bir mirası var. İki ülkenin seramik sanatçılarını bir araya getirmek yine kültürler arası bir etkileşim sağlamak istedik. Türk kültüründe büyük bir önemi ve yeri olan kahve kültürü Japonlarda da çay kültürü var ve bu iki kültürü karşılıklı kültürlerde tanıtmak kültürlerimizin varlığını sürdürmek asıl hedefimizdi. Projeyi gerçekleştirirken Türk kahve kültürünü Japon sanatçılara, Japonların da çay kültürünü ve çay kültüründe kullanılan fincanları Türk seramik sanatçılarına anlatıldı. Karşılıklı bir etkileşim sağlandı ve bizim Türk kahve kültürümüzün fincanlarını Japon seramik sanatçıları uyguladı. Kendi anladıkları kendi seramik dilleriyle kendi ifadeleriyle bunu gerçekleştirdiler. Türkiye'deki seramik sanatçılarımızda Japonların kullandığı Japon çay fincanlarını kendi dilleriyle ortaya koydular ve böyle bir sergi ortaya çıktı. Seramik Japon sanatçılarımızı burada ağırlamak isterdik, Türkiye'de. Ama çeşitli nedenler takvim belki uymadı onları ağırlayamasak da eserlerini hem fakültemizde ağırladık, hem de fakültemize kalan güzel bir koleksiyon oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye-Japonya 100. Yılı Sanatla Kutlandı - Son Dakika

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