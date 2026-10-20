Türkiye Kültür Yolu Festivali, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir Çeşme'de halkla buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir Çeşme'de halkla buluşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 24 Ekim-1 Kasım\'da İzmir Çeşme\'de halkla buluşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İzmir ayağında Çeşme, 24 Ekim-1 Kasım 2026'da sergi, konser, atölye ve gastronomi etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Çeşme Kalesi merkezli program Alaçatı, Ildır ve Aya Haralambos Kilisesi'nde de sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme, 24 Ekim – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında birbirinden renkli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Çeşme Kalesi, Alaçatı, Aya Haralambos Kilisesi, Kent Belleği Müzesi ve Erythrai Antik Kenti gibi tarihi ve kültürel mekanlarda düzenlenecek festivalde sergiler, konserler, arkeoloji söyleşileri, atölyeler, gastronomi etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar gerçekleştirilecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İzmir ayağı kapsamında Çeşme, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve tarihin buluşma noktalarından biri olacak. 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 1 Kasım Pazar günü sona erecek etkinlikler, Çeşme'nin tarihi ve kültürel mirasını sanatın farklı dallarıyla buluşturacak. Festivalin Çeşme programında özellikle Çeşme Kalesi öne çıkarken, Alaçatı, Ildır, Aya Haralambos Kilisesi ve Çeşme Kent Belleği Müzesi de etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çeşme Kalesi festivalin merkezi olacak

Festival boyunca Çeşme Kalesi'nde sanat sergileri, müzik, çocuk atölyeleri ve gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. 24 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Ali Rıza İşipek'in "Homeros ve Troya" sergisi, ahşap oyma sanatı sergisi ile Reyhan Abacıoğlu ve Dilşad Atasoy'un resim sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Programda ayrıca Grup AŞK ve sanatçı Hande de Souza'nın konseri de yer alacak. Ümit Süldür eşliğinde gerçekleştirilecek heykel yapımı etkinliği ise festival boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Çeşme Kalesi'nde açık hava sineması kapsamında "Baletler Köyü" gösterilecek.

Sergilerden arkeoloji sunumlarına, geleneksel el sanatlarından çocuk etkinliklerine uzanan program, hem Çeşmelilere hem de ilçeyi ziyaret eden konuklara geniş bir etkinlik seçeneği sunacak. Festival, 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: İHA
Kültür SanatÇeşme KalesiGastronomiAlaçatıTürkiyeKültürTurizmİzmirÇeşmeMüzikSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Ormana giren ceplerini dolduruyor Kilosu 500 TL’den alıcı buluyor Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
14:46
Ne yaptın Onana Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
14:31
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Yunanistan’ın uykuları kaçacak
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:58:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye Kültür Yolu Festivali, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir Çeşme'de halkla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei