Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Trabzon'la sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Trabzon'la sürüyor

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Trabzon'la sürüyor Şehrin 40'dan fazla noktasında 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon ayağı bugün yapılan etkinliklerle başladı.

22.06.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Trabzon'la sürüyor

Şehrin 40'dan fazla noktasında 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek

TRABZON - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon ayağı bugün yapılan etkinliklerle başladı.

Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda folklor gösterisiyle başlayan festivale Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra çok sayıda katılım oldu. Folklor gösterilerinin ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali 5.'sinin Trabzon'da düzenlendiğini belirterek "Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizin 5.'sini düzenlediğimiz Trabzon'daki festivalimizi muhteşem gösteriyle başlatmış olduk. Dokuz gün boyunca Trabzon'umuzda Kültür Sanat alanında şölenler yaşayacağız. Kırk noktada 500'den fazla etkinliğe bin sanatçımız katılacak. Halkımız kültüre sanata doyacak hayırlı olsun diyorum" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da yaptığı konuşmada "Kültür bir milletin yüz yıllar boyunca oluşturduğu değerlerdir. Bunların bazıları tamamen sahne oyunlarına dayanır bazıları sadece anlatımlardır. Ama gastronomi, kıyafet, oyunlar bunların hepsi kültürün birer parçası. İnşallah dokuz gün süreyle Trabzon'umuz kültüre doyacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise festivali çok faydalı bulduğunu kaydederek "Bu kadim şehrin üç tane alametifarikası var; tarih, kültür ve sanat. Trabzonumuz gibi kadim tarihi, kültürel ve sanatsal geleneğe sahip olan bir şehirde geçtiğimiz yıl ülke genelinde Kültür Bakanlığımız tarafından başlatılan Kültür Yolu Festivali bu yıl da 16 şehrimizde artarak devam ediyor. Bu festivali kültürün ve sanatın bütün iç disiplinlerinin bir arada eş zamanlı olduğu bir festival olarak değerlendirerek şehrimizde yapılmasını kültür sanat şehri olan Trabzon adına çok olumlu buluyorum çok faydalı da buluyorum. Bu festivali sadece bir müzikal gösteri şeklinde değil kültürün sanatın bütün disiplinlerinin yaşandığı bir festival havasında geçmesi bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Trabzon, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Trabzon'la sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:25 Konuşmak için dışarı çağırdığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü Konuşmak için dışarı çağırdığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:00 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 16:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Trabzon'la sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement