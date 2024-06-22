Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Trabzon'la sürüyor

Şehrin 40'dan fazla noktasında 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek

TRABZON - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon ayağı bugün yapılan etkinliklerle başladı.

Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda folklor gösterisiyle başlayan festivale Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra çok sayıda katılım oldu. Folklor gösterilerinin ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali 5.'sinin Trabzon'da düzenlendiğini belirterek "Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizin 5.'sini düzenlediğimiz Trabzon'daki festivalimizi muhteşem gösteriyle başlatmış olduk. Dokuz gün boyunca Trabzon'umuzda Kültür Sanat alanında şölenler yaşayacağız. Kırk noktada 500'den fazla etkinliğe bin sanatçımız katılacak. Halkımız kültüre sanata doyacak hayırlı olsun diyorum" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da yaptığı konuşmada "Kültür bir milletin yüz yıllar boyunca oluşturduğu değerlerdir. Bunların bazıları tamamen sahne oyunlarına dayanır bazıları sadece anlatımlardır. Ama gastronomi, kıyafet, oyunlar bunların hepsi kültürün birer parçası. İnşallah dokuz gün süreyle Trabzon'umuz kültüre doyacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise festivali çok faydalı bulduğunu kaydederek "Bu kadim şehrin üç tane alametifarikası var; tarih, kültür ve sanat. Trabzonumuz gibi kadim tarihi, kültürel ve sanatsal geleneğe sahip olan bir şehirde geçtiğimiz yıl ülke genelinde Kültür Bakanlığımız tarafından başlatılan Kültür Yolu Festivali bu yıl da 16 şehrimizde artarak devam ediyor. Bu festivali kültürün ve sanatın bütün iç disiplinlerinin bir arada eş zamanlı olduğu bir festival olarak değerlendirerek şehrimizde yapılmasını kültür sanat şehri olan Trabzon adına çok olumlu buluyorum çok faydalı da buluyorum. Bu festivali sadece bir müzikal gösteri şeklinde değil kültürün sanatın bütün disiplinlerinin yaşandığı bir festival havasında geçmesi bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.