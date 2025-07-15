Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde 'Savaş Müzesi' açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde 'Savaş Müzesi' açıldı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği\'nde \'Savaş Müzesi\' açıldı
15.07.2025 10:50
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KORE Savaşı ile Kıbrıs Harekatı'na katılan Türk askerlerinin fotoğraflarından oluşan 'Savaş Müzesi', Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'nde açıldı.

KORE Savaşı ile Kıbrıs Harekatı'na katılan Türk askerlerinin fotoğraflarından oluşan 'Savaş Müzesi', Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'nde açıldı. Şube Başkanı Salih Mesci, "Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran kahramanları gelecek nesillere aktarmak için müzeyi kurduk. Müzede Kore Harbi ve Kıbrıs Harekatı'nın yanı sıra Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden 100 fotoğraf yer alıyor" dedi.

Kore Savaşı'nda görev alan Türk askerinin kahramanlıkları ile Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki Türk askerlerinin fotoğraflarının yer aldığı Savaş Müzesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'nde açıldı. Derneğin Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki binada oluşturulan müzede 100 fotoğraf bulunuyor. Kıbrıs Harekatı'nın hafızalardan silinmeyen izleri ve Türk ordusunun kahramanlık hikayeleri ve denizden yapılan çıkarmanın fotoğrafları müzede sergileniyor. Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden fotoğrafların da bulunduğu müze, herkese açık.

Kore Harbi ve Kıbrıs Harekatı'nda adlarını tarihe altın harflerle yazdıran kahramanları anlatan fotoğraflardan oluşan sergiyi açmaktan memnun olduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, " Genelkurmay Başkanlığı'ndan Çanakkale, Sakarya Meydan Muharebesi, Kore Harbi ve Kıbrıs Harekatı'nın fotoğraflarını talep ettik. Oradan gönderilen 100 fotoğrafla bu müzeyi kurduk. Amacımız genç kuşaklara bayrak, vatan sevgisini aşılamak. Aynı zamanda gazilik, şehitlikle ilgili bilgiler vermek. Okullar açıldığı zaman öğrencileri derneğimize davet edeceğiz. Genç kuşaklara bunları anlatacağız" diye konuştu.

Savaşı bir cehenneme benzeten Mesci, "Biz Kore Harbi ve Kıbrıs Harekatı'nda genç yaşta cehenneme girdik çıktık. Büyük fedakarlıklar yaptık. Derneğimize kayıtlı bütün gaziler, tarihe isimlerini altın harfle yazdıran vatan kahramanlarıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde 'Savaş Müzesi' açıldı - Son Dakika

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