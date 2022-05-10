Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden "Günümüz Uygarlığında Anadolu İzleri" etkinliği - Son Dakika
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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden "Günümüz Uygarlığında Anadolu İzleri" etkinliği

10.05.2022 19:27
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden "Günümüz Uygarlığında Anadolu İzleri" etkinliği

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği himayesinde "Günümüz Uygarlığında Anadolu İzleri" isimli panel ve sergi düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği himayesinde "Günümüz Uygarlığında Anadolu İzleri" isimli panel ve sergi düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği AB İletişim Stratejisi kapsamında TOBB Brüksel Ofisi'nde, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı desteği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden akademisyenlerin iş birliği ile panel ve sergi etkinliği yapıldı.

Etkinliğin açılışında Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, aralarında Belçika, NATO ve AB yetkilileri, Türk ve Belçikalı akademisyenler, öğrenciler ve dernek temsilcilerinin bulunduğu davetlilere hitap etti.

Ulusoy, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu Avrupa'nın sosyokültürel temellerinde ve inanç sistemlerinde Anadolu'daki oluşumların katkılarının önemine dikkati çekerek bunun, birlikte yaşama kültürünün güzel ve canlı örneğini oluşturduğunu vurguladı.

Ulusoy, "Bugün Avrupa, farklı kökenlerden insanların ayrım gözetilmeksizin yaşayabilecekleri, sosyal ve kültürel bütünlük içinde bir arada yaşama kültüründe hem bir kıta hem de ortak değerler ile normlar bütünüdür ve olmalıdır." diye konuştu.

İki kısımdan oluşan etkinliğin akademik panel bölümünde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Demet Binan'ın moderatörlüğünde, Belçikalı akademisyen Koert Debeuf, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Mustafa Şahin sunumlar yaptı.

Panelde, Avrupa'yı oluşturan sosyokültürel temellerin, tek tanrılı inanç sistemleri dahil olmak üzere, Avrupa kıtasında oluşma sürecinin esasen Anadolu topraklarında birlikte yaşama kültürü içinde var olup geliştiği, dolayısıyla Türkiye topraklarının bugünkü Avrupa değerlerinin çıkış noktalarından biri olduğu tespitleri ele alındı.

Panelin akabinde, Türkiye'de yapılan arkeolojik çalışmalar ışığında hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan görseller davetlilerin beğenisini toplarken etkinliğin sonunda, katılımcılara Türk lezzetlerinin sunulduğu resepsiyon verildi.

Etkinliğe, Brüksel'i ziyaretleri vesilesiyle Türkiye Bilimler Akademisi heyeti de katıldı.

Sergi, hafta sonu hariç, 10-16 Mayıs tarihlerinde TOBB Brüksel Ofisinde 10.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek.

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Brüksel, Türkiye, Europe, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden 'Günümüz Uygarlığında Anadolu İzleri' etkinliği - Son Dakika


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