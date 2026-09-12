Bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt'te buluştu.

Kayı Boyu'nun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen anma etkinliklerinin ikici günü tüm coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Bilecik Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, kurum müdürler, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"745 yıldır aynı heyecan, aynı inanç ve aynı birlik ruhuyla"

Şenliklerin ikinci gününde açılış konuşması yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "745 yıldır aynı heyecan, aynı inanç ve aynı birlik ruhuyla yaşattığımız bu büyük buluşmada sizleri kuruluşun otağı Söğüt'te ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu topraklar; bir çadırın obaya, obanın beyliğe, beyliğin ise cihan devletine dönüştüğü kutlu topraklardır. Ertuğrul Gazi'nin bizlere bıraktığı miras yalnızca tarihi bir hatıra değil; birlik, kardeşlik, vatan sevgisi ve devlet şuurudur. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmen kardeşlerimizle aynı gönül otağında buluşmak, bu köklü geleneğin hala ne kadar güçlü ve diri olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir.Bizler de bu büyük emaneti yaşatmayı, gelecek nesillere aktarmayı ve her yıl daha güçlü şekilde sürdürmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu vesileyle başta Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Yörüklük sözünde durmaktır, paylaşmaktır, vefadır, cesarettir, kardeşliktir"

Bilecik Faik Oktay Sözer, bir yıldır yollarını gözledikleri Yörüklerle bugün yeniden Söğüt'te buluştuklarını, hasret giderdiklerini, ortak tarih ve köklü kültürün etrafında bir kez daha kenetlendiklerini söyledi. Sözer, "Söğüt, Yörüklerimiz için yalnızca ziyaret edilen bir yer değil; ocağa dönüşün, ecdada vefanın ve köklerle yeniden buluşmanın adresidir. Yörüklük sözünde durmaktır, paylaşmaktır, vefadır, cesarettir, kardeşliktir. Zorluk karşısında yılmamak, dara düşenin yanında olmak; vatana, bayrağa ve millete gönülden bağlı kalmaktır. Yörük çadırı da bu anlayışın asırlardır yaşayan sembolüdür. O çadırda dayanışma vardır, kanaat vardır, misafirperverlik vardır. O çadırın direğinde töremiz, ocağında kültürümüz, gölgesinde ise kardeşliğimiz vardır. Ertuğrul Gazi ve beraberindeki alperenlerin Söğüt'te attığı temeller de işte bu değerlerden beslenmiştir. Bir obadan doğan irade zamanla büyük bir devlete dönüşmüş; Söğüt'te filizlenen adalet, merhamet ve kardeşlik anlayışı üç kıtaya ulaşmıştır. Bugün burada buluşmamızın anlamı da tam olarak budur. Bizler yalnızca geçmişimizi yad etmek için değil; bize bırakılan emanete sahip çıktığımızı göstermek, kültürümüzü yaşatmak ve evlatlarımıza nereden geldiklerini anlatmak için Söğüt'teyiz" dedi.

"Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenlerimizi Söğüt'te ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Vali Sözer konuşmasının devamında, "745 yıldır devam eden bu buluşma, milletimizin hafızasının ne kadar güçlü olduğunun da göstergesidir. Nesiller değişmiş, zaman değişmiş; fakat Yörüklerimizin Söğüt'e olan muhabbeti, Ertuğrul Gazi'ye olan vefası ve bu meydanlarda yaşattığı kardeşlik değişmemiştir. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenlerimizi Söğüt'te ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki burada kurulan her çadır, söylenen her türkü, dalgalanan her bayrak ve çocuklarımıza aktarılan her gelenek bu büyük mirasın yarınlara taşınmasına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Söğüt'ümüze teşrif eden bütün Yörüklerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyor, 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerimizin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Toyumuz kutlu, birliğimiz daim, devletimiz ebed müddet olsun" ifadelerine yer verdi.

"745 yıldır geçmişten günümüze yaşattığımız kültürel değerlerimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır"

Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Kösen ise, "Merkezi Söğüt ilçemizde kurulu konfederasyonumuz kaynağını adalet, bilim ve sevgiden alan kuruluş ve var oluş misyonu ile bünyesinde bulunan tüm federasyon ve derneklerimizle birlikte, oğuz atamızın töresinin ve kadim kültürümüzün yaşatılması için hizmet etmekteyiz. Hiç şüphe yok ki, Atilla'dan, Alparslan'a, Ertuğrul Gazi'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bugünden, yarınlara, bu kültür, ebediyete kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır. Değişen dünyada, asimetrik kültür erozyonuna karşı kadim kültürümüze sahip çıkmak hepimizin var olma varlıkta daim olma adına sarsılmaz bir değerimiz olmalıdır. Kültürel asimilasyona karşı 745 yıldır geçmişten günümüze yaşattığımız kültürel değerlerimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Atalarımızın mirası olan bu kadim coğrafyada, yaşadığımız ve yaşatma adına var gücümüzle çalıştığımız değerlerimizle, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde dün vardık, bu günde varız. Ebediyen de var olacağımızı buradan tekrar etmek istiyorum. Tüm dünyada ve Türk coğrafyasında akan kanın son bulması, savaşların bitmesi ancak tüm Türk boyları ve akraba topluluklarımızın bir ve birlik olması ile mümkündür. Her geçen gün küreselleşen dünyada, yeniden barışın, huzurun ve bolluğun gelmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kutlamalar Ertuğrulgazi zeybek, Gaziantep, Kütahya, Bursa İnegöl ve Pazaryeri Günyurdu, Bilecik Anadolu Kadınları halkoyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti. Ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisinin ardından Hükümet Konağı önünden mehteran eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonunda protokol üyeleri Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'Saygı Nöbeti' tutan Alplerin devir teslim törenini izleyerek, türbede dua ettiler.

Kutlamaların devamında karakucak güreş ekiplerinin müsabakası, cirit, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileriyle program devam edecek.