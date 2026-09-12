Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler Söğüt’te buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler Söğüt’te buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler Söğüt’te buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 745’incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri ikinci gününde Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt’te buluştu.

Bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt'te buluştu.

Kayı Boyu'nun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen anma etkinliklerinin ikici günü tüm coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Bilecik Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, kurum müdürler, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"745 yıldır aynı heyecan, aynı inanç ve aynı birlik ruhuyla"

Şenliklerin ikinci gününde açılış konuşması yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "745 yıldır aynı heyecan, aynı inanç ve aynı birlik ruhuyla yaşattığımız bu büyük buluşmada sizleri kuruluşun otağı Söğüt'te ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu topraklar; bir çadırın obaya, obanın beyliğe, beyliğin ise cihan devletine dönüştüğü kutlu topraklardır. Ertuğrul Gazi'nin bizlere bıraktığı miras yalnızca tarihi bir hatıra değil; birlik, kardeşlik, vatan sevgisi ve devlet şuurudur. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmen kardeşlerimizle aynı gönül otağında buluşmak, bu köklü geleneğin hala ne kadar güçlü ve diri olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir.Bizler de bu büyük emaneti yaşatmayı, gelecek nesillere aktarmayı ve her yıl daha güçlü şekilde sürdürmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu vesileyle başta Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Yörüklük sözünde durmaktır, paylaşmaktır, vefadır, cesarettir, kardeşliktir"

Bilecik Faik Oktay Sözer, bir yıldır yollarını gözledikleri Yörüklerle bugün yeniden Söğüt'te buluştuklarını, hasret giderdiklerini, ortak tarih ve köklü kültürün etrafında bir kez daha kenetlendiklerini söyledi. Sözer, "Söğüt, Yörüklerimiz için yalnızca ziyaret edilen bir yer değil; ocağa dönüşün, ecdada vefanın ve köklerle yeniden buluşmanın adresidir. Yörüklük sözünde durmaktır, paylaşmaktır, vefadır, cesarettir, kardeşliktir. Zorluk karşısında yılmamak, dara düşenin yanında olmak; vatana, bayrağa ve millete gönülden bağlı kalmaktır. Yörük çadırı da bu anlayışın asırlardır yaşayan sembolüdür. O çadırda dayanışma vardır, kanaat vardır, misafirperverlik vardır. O çadırın direğinde töremiz, ocağında kültürümüz, gölgesinde ise kardeşliğimiz vardır. Ertuğrul Gazi ve beraberindeki alperenlerin Söğüt'te attığı temeller de işte bu değerlerden beslenmiştir. Bir obadan doğan irade zamanla büyük bir devlete dönüşmüş; Söğüt'te filizlenen adalet, merhamet ve kardeşlik anlayışı üç kıtaya ulaşmıştır. Bugün burada buluşmamızın anlamı da tam olarak budur. Bizler yalnızca geçmişimizi yad etmek için değil; bize bırakılan emanete sahip çıktığımızı göstermek, kültürümüzü yaşatmak ve evlatlarımıza nereden geldiklerini anlatmak için Söğüt'teyiz" dedi.

"Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenlerimizi Söğüt'te ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Vali Sözer konuşmasının devamında, "745 yıldır devam eden bu buluşma, milletimizin hafızasının ne kadar güçlü olduğunun da göstergesidir. Nesiller değişmiş, zaman değişmiş; fakat Yörüklerimizin Söğüt'e olan muhabbeti, Ertuğrul Gazi'ye olan vefası ve bu meydanlarda yaşattığı kardeşlik değişmemiştir. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenlerimizi Söğüt'te ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki burada kurulan her çadır, söylenen her türkü, dalgalanan her bayrak ve çocuklarımıza aktarılan her gelenek bu büyük mirasın yarınlara taşınmasına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Söğüt'ümüze teşrif eden bütün Yörüklerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyor, 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerimizin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Toyumuz kutlu, birliğimiz daim, devletimiz ebed müddet olsun" ifadelerine yer verdi.

"745 yıldır geçmişten günümüze yaşattığımız kültürel değerlerimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır"

Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Kösen ise, "Merkezi Söğüt ilçemizde kurulu konfederasyonumuz kaynağını adalet, bilim ve sevgiden alan kuruluş ve var oluş misyonu ile bünyesinde bulunan tüm federasyon ve derneklerimizle birlikte, oğuz atamızın töresinin ve kadim kültürümüzün yaşatılması için hizmet etmekteyiz. Hiç şüphe yok ki, Atilla'dan, Alparslan'a, Ertuğrul Gazi'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bugünden, yarınlara, bu kültür, ebediyete kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır. Değişen dünyada, asimetrik kültür erozyonuna karşı kadim kültürümüze sahip çıkmak hepimizin var olma varlıkta daim olma adına sarsılmaz bir değerimiz olmalıdır. Kültürel asimilasyona karşı 745 yıldır geçmişten günümüze yaşattığımız kültürel değerlerimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Atalarımızın mirası olan bu kadim coğrafyada, yaşadığımız ve yaşatma adına var gücümüzle çalıştığımız değerlerimizle, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde dün vardık, bu günde varız. Ebediyen de var olacağımızı buradan tekrar etmek istiyorum. Tüm dünyada ve Türk coğrafyasında akan kanın son bulması, savaşların bitmesi ancak tüm Türk boyları ve akraba topluluklarımızın bir ve birlik olması ile mümkündür. Her geçen gün küreselleşen dünyada, yeniden barışın, huzurun ve bolluğun gelmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kutlamalar Ertuğrulgazi zeybek, Gaziantep, Kütahya, Bursa İnegöl ve Pazaryeri Günyurdu, Bilecik Anadolu Kadınları halkoyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti. Ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisinin ardından Hükümet Konağı önünden mehteran eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonunda protokol üyeleri Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'Saygı Nöbeti' tutan Alplerin devir teslim törenini izleyerek, türbede dua ettiler.

Kutlamaların devamında karakucak güreş ekiplerinin müsabakası, cirit, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileriyle program devam edecek.

Kaynak: İHA

Ertuğrul Gazi, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler Söğüt’te buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 ilde nefes kesen operasyon İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı 18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Girne’deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Husiler, Babulmendeb Boğazı’ndaki Meyyun Adası’nı ele geçirdi Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi
Prenses Diana’nın “intikam elbisesi“ ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
Erdoğan’dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş

14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
13:23
Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
13:18
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
13:10
Galatasaray’da devre arasında yaprak dökümü 3 yıldızla yollar ayrılıyor
Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 14:34:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler Söğüt’te buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement