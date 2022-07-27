Atatürk Baraj Gölü kıyısına yapılan bungalov evler turizme kazandırılıyor

Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın göl kıyısına yapılan 11 bungalov ev, yerli ve yabancı turistin hizmetine sunuluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, elektrik üretimi ve sulamaya katkısının yanı sıra Şanlıurfa turizmi için de önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Şehrin önde gelen turizm değerleri arasında yer alan barajı, her yıl yaklaşık 50 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yer alan Çatak Mahallesi'nde turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belediye tarafından baraj manzarasına sahip 11 bungalov evin yapımı tamamlama aşamasına geldi.

Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip bungalov tipi evlerin içerisinde mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor. Şehrin iklimine uygun tasarlanan projede veranda benzeri mini balkon da inşa edilen yapılara farklı bir görünüm kazandırıyor.

Tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu baraj kıyısına kurulan bungalov evler, doğayla iç içe tatil ve kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan evlerin, özellikle kamp ve balık tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.