Türkiye\'nin ilk milli özel bankası müze oldu

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Türkiye'nin ilk milli özel bankası 111 yıl sonra müze oldu

SAKARYA - 9 Mart 1913 tarihinde Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulan ve daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun yapısı, 111 yıl aradan sonra Adapazarı Ticaret Müze'si olarak kapılarını açtı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, Ağa Camii'nden Orhan Camii'ne 21 Haziran anısına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mehteran ekibinin eşlik ettiği yürüyüşte vatandaşlara karanfil hediye edildi. Kurtuluş Korteji ve Mehteran Gösterisinin ardından 13.45'de Tarihi Orhan Camii'nde sela, bayrak asımı ve ikramlar yapıldı. Ayrıca 9 Mart 1913 tarihinde Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulan ve daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun yapısı, 111 yıl aradan sonra Adapazarı Belediyesi'nin katkılarıyla Adapazarı Ticaret Müze'si olarak törenle açıldı. Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşuna değinerek zafer gününde Adapazarı Ticaret Müze'sinin de açılmasının büyük bir guru kaynağı olduğunu vurguladı.

"Her bir eşya Adapazarı'nın ticaret ruhunu bizlere gösterecektir"

Törende konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Adapazarı tarih boyunca ticaretin ve kültürel zenginliklerin buluştuğu bir şehir olmuştur. Bugün bu zengin mirasın en değerli sembollerinden biri olan Adapazarı İslam Ticaret Bankası'nın restore edilen tarihi binasında buluşuyoruz. Bu bina sadece bir yapı değil, geçmişin hatıraları, ticaretin izleri ve yarınlara ışık tutan bir hazine niteliğindedir. Adapazarı İslam Ticaret Bankası 1913 yılında ekonomik esarete karşı bir direnişle büyük bir gayret ve büyük bir özveriyle kurulmuştur. Kurucuları arasında yer alan değerli isimleri minnetle yad ediyoruz. Türkiye'nin ilk özel bankası olan Adapazarı İslam Ticaret Bankası'nın tarihi binası şimdi Adapazarı Ticaret Müzesi olarak yeni bir kimlik kazanıyor. Bu müze sadece bir sergi alanı değil aynı zamanda geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan, genç nesillere ilham veren ve ticaretin ruhunu yaşatan bir merkez olacaktır. Ayrıca Türk Ticaret Bankası'nın da katkılarıyla bu müze, ekonomik tarihimizin ve ticaret kültürümüzün en değerli örneklerini barındırarak ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacaktır. Bu tarihi bina Adapazarı'nın zengin ticaret geçmişini ve kültürel mirasını daha da geniş bir perspektifle yansıtacaktır. Burada sergilenecek olan her bir eser Adapazarı'nın ticaret tarihine tanıklık eden şehrimizin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayan kıymetli hatıralardır. Her bir eşya Adapazarı'nın ticaret ruhunu bizlere gösterecektir" dedi.

"1913 yılında burada atılmış olan adım ekonomik bağımsızlığımıza giden ilk adımdır"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Müze aslında bizim 1 asır önce siyasi bağımsızlığımızın kazanmanın yanında ekonomik bağımsızlığımızın da kazanma yolundaki atılan ilk adımlardan birisidir. Bu açıdan oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bildiğiniz gibi ülkemiz hem işgal edilmişti 1918'den sonra hem de ekonomik olarak zaten birçok yapılmış olan uluslararası anlaşmalarla ekonomik birçok imkanlar yabancıların elindeydi. Artı ülkemizde yaşayan azınlıklar da bu diğer vatandaşlarımıza göre, Müslüman tebaaya göre çok daha farklı imkanlara sahiptiler. İşte bu süreçte 1913 yılında burada atılmış olan adım ekonomik bağımsızlığımıza giden ilk adımdır" diye konuştu.