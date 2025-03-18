Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik Müzesi Açıldı

Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi "Müzeverse", ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunuyor.

UNIQ İstanbul'da 19 Kasım 2024'te sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio'nun işbirliğiyle kurulan müze, açılış gösteriminde "Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi" adlı deneyimi sanatseverlerle buluşturuyor.

Ziyaretçileri 4 bin 500 yıl öncesine götüren müze, Kral Khufu'nun cenaze törenine tanıklık etme, Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

"'Piramitlere Yolculuk'un yapımı 2,5 yılda tamamlandı"

VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano, AA muhabirine, sanatseverleri yeni sanal turla müzeciliğin geleceğini deneyimlemeye davet ettiklerini söyledi.

Sanal gerçeklik müzesi konseptinin 3 sene önce ortaya çıktığından bahseden Mangiavillano, " Fransa'da ve Excurio'nun CEO'su ile bir sohbetle başladı. Ondan sonra böyle bir teknoloji ve konsepti Türkiye'ye getirmeye karar verdik. 8 farklı ülkede böyle bir sanal gerçeklik müzesi görebilirsiniz. Çin'de, ABD'de, Fransa'da ve Türkiye'de ilk." dedi.

Mangiavillano, Türkiye'ye böyle bir konseptte müze getirmenin 3 yıl sürdüğüne işaret ederek, "İlk içeriğimizin adı 'Piramitlere Yolculuk'. Antik Mısır hakkında bir içerik. Böyle bir yapım 2,5 sene sürdü. Yaklaşık 50 kişi çalıştı." ifadelerini kullandı.

Müzeverse'ye gelen herkesin memnun ayrıldığını ve "Piramitlere Yolculuk" içeriğinin Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Çince olarak seyredilebildiğini aktaran Mangiavillano, eş zamanlı olarak 100 ziyaretçiyi ağırlayabildiklerini anlattı.

"Gerçeklik ve sanal arasında sınırı bulanıklaştırıyoruz"

Mangiavillano, sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde hikaye anlatıcılığının geleceğine adım atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanal gerçeklik keşif ile interaktif yetkinlik sunuyoruz. Geleneksel müzenin aksine burada her şey interaktif. Bizim için böyle bir şey çok önemli. Gerçeklikle ilişkimiz değişebilir. Mesela böyle bir deneyim yaptıktan sonra, yani 45 dakika sanal gerçeklik yaşadıktan sonra yeniden gerçeklikle bir bağlantı kurmak için dinleme odası kurduk. Bu önemli bir mola. Aslında böyle bir deneyimle gerçeklik ve sanal arasında sınırı bulanıklaştırıyoruz."

Daha sonra Türkiye'nin kültürel mirasını başka ülkelerde sergilemeyi amaçladıklarını söyleyen Mangiavillano, "8 ülkede böyle bir müze var. Türkiye hakkında bir içerik ürettikten sonra direkt diğer ülkelere dağıtmayı düşünüyoruz. Şu anda hangi konu olacağından emin değiliz. Osmanlı dönemi ya da Ayasofya hakkında olabilir. Göbeklitepe konusunu da düşünüyoruz. Bu yıl diğer ülkelerde 40 farklı mekan açmayı düşünüyoruz. Kesinlikle böyle bir içerik, Türkiye'nin kültürel mirası için çok faydalı olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Nil'in üzerinde gezmek muhteşemdi"

Müzenin ziyaretçilerinden Emine Kağıtçı da deneyimine dair, "Girerken Mısır medeniyetini böyle sanal bir ortamda gezeceğiz diye heyecanlandık. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum, çok etkilendim. Nil'in üzerinde gezmek muhteşemdi. 45 dakika çok rahat dayanabiliyorsunuz." dedi.

Ziyaretçi Nursel Şahin ise daha önce Mısır'a hiç gitmediğini belirterek, "Henüz Mısır'a gitmedim ama burada güzel bir deneyimdi. Açık alanda yükseklik korkum olduğu için biraz beni rahatsız etti ama genel anlamda her şey çok güzeldi. Piramidin en tepesinde olduğumuz an çok güzeldi." diye konuştu.

Ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunan müze, en son sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle hikaye anlatımını birleştiriyor.

Müzeverse, pazartesi hariç hafta içi 12.00-20.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında deneyimlenebiliyor.