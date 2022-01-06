Türkiye'nin önde gelen din alimleri Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen din alimleri Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı

İSTANBUL Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Türkiye'nin önde gelen din alimleri Kuran-ı Kerim ziyafeti yaşattı. Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılım sağladı.

Toplumsal fayda odaklı projeleriyle sosyal belediyecilikte ilklerin mimarı olan Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Kültür Merkezinde dün akşam Türkiye'nin en önemli din adamlarıyla Üsküdarlılara, Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı. Toplumun kanaat önderleri arasında yer alan din alimlerini buluşturduğu programda, Kur'an-ı Kerim'in yaşamı anlamlandıran ulvi yönü vurgulandı. Birbirinden kıymetli hocaların Kur'an tilavetinde Üsküdarlılar cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Manevi atmosferi yüksek olan programa Üsküdarlılar yoğun ilgi gösterdi. Bu denli kıymetli bir programın düzenlenmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür etti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra, Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatipleri Kerim Öztürk ile Yunus Balcıoğlu, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi Metin Çakar, Ataköy Ömer Duruk Camii İmam Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu, Kadıköy Galippaşa Camii İmam Hatibi Mehmet Pervane, Mecidiyeköy Merkez Camii İmam Hatibi H. Ali Derman gibi önemli isimler de katıldı.