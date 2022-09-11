Gaziantep'te binlerce işçi biber temizleyerek aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te binlerce işçi biber temizleyerek aile bütçesine katkı sağlıyor

11.09.2022 13:58
Gaziantep'te binlerce işçi biber temizleyerek aile bütçesine katkı sağlıyor

Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat edilen acı biberler, işçiler tarafından temizlenip fabrikalarda işlenerek pul bibere dönüşüyor.

Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat edilen acı biberler, işçiler tarafından temizlenip fabrikalarda işlenerek pul bibere dönüşüyor.

İslahiye'de yaklaşık 25 bin dekar alanda üretilen biberler, bölgedeki birçok kişiye de iş imkanı sağlıyor.

Hasat edilen acı biberler ilçedeki fabrikalarda işlenmeden önce, biberin çöpünün çekilmesi olarak nitelendirilen temizleme aşaması gerçekleştiriliyor. Çoğu kadınlardan oluşan yaklaşık 7 bin kişi, oluşturulan alanlarda biber temizleme işinde çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, tescilli İslahiye biberinin bu yıl 25 bin dekar alanda üretildiğini ve 44 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Üreticilerinin biber fiyatlarından memnun olduğunu aktaran Köse, birçok ailenin pul biber üretiminde çalışarak bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

Köse, pul biber işinde mevsimlik işçilerin de çalıştığını anlatarak, "Bir kişi, ortalama kilosu 1 liradan 200 kilo çöp çekerek günde 200 lira kazanıyor. Herkesin gayretine bağlı olarak bu ücret daha da artabiliyor." dedi.

Ailesiyle mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen lise öğrencisi Halime Ensari, para kazanıp eğitim masraflarını karşılamak ve ailesine destek olmak için biber ayıkladığını söyledi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te binlerce işçi biber temizleyerek aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

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