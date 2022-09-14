UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Türkiye'nin somut olmayan kültür mirasını daha da görünür kılmak ve görsellerle belgelemek üzere düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Sanatlar Derneğince Bakanlığın desteğiyle düzenlenen yarışmaya 172 sanatçı, toplam 462 fotoğrafla başvuruda bulundu.

Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akcan, Genel Sekreteri Doç. Dr. Şehnaz Biçer, derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zaliha Erdoğan Peçe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü SOKÜM Daire Başkanlığı uzmanı Döndü Akçay Odabaşı ile fotoğraf sanatçıları Cihat Hıdır ve Tezcan Kıldıran'ın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada, 50 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Fotoğraf yarışmasında ilk 25'e giren yarışmacılar 2'şer bin lira, sonraki 25'e giren yarışmacılar ise 500'er lira para ödülü kazandı.

Fotoğraflar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinde kullanılarak çeşitli sergilerde yer alacak.

Ödüle layık görülen ilk 25 yarışmacı şöyle sıralandı:

"Alev Tanrıkorur, Arif Miletli, Aygül Harmancı, Çiğdem Sorgut, Deniz Kalaycı, Engin Ayyıldız, Fatih Balaman, Fatma Nurdem Atay, Giray Kocaman, Hakan Muallim, Hasan Burak Durmuş, Hasal İçel, Hilal Emnacar, İsmet Danyeli, Leyla Yılmaz, Muhammet Özen, Musa Talaşlı, Münevver Ulusoy, Neşe Arı, Orhan Bektaş, Ramazan Çırakoğlu, Şerife Kese Halıcı, Şevki Karaca, Ufuk Turpcan, Zihni Onur Çalışkaner."

Ödüle layık görülen sonraki 25 yarışmacı ise Adem Güleş, Ahmet Öner, Alev Tanrıkorur, Bilal Eskioğlu, Burak Türk, Dilek Durdu, Ekrem Kalkan, Fatih Yılmaz, Gürsel Egemen Ergin, Halit Bozkuş, Hilal Rana İnanç, Hüseyin Opuklu,

İbrahim Sürmeneli, İmge İldem, Kamil Serhoşoğlu, Kazım Kuyucu, Mehmet Yılmaz, Melih Sular, Muzaffer Murat İlhan, Muzaffer Temel, Orhan Kartal, Osman Arsal, Ragıp Sarı Sabahattin Özveren ile Serdar Kıran oldu.