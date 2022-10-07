Türkmenistan'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Türkmenistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 18:17
Türkmenistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçisi Hasan Sultanoğlu Zeynalov, Türkmenistan Müftüsü Yalkap Hocaguliyev, Din Hizmetleri Müşaviri Cavit Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı.

Büyükelçi Oral, yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın bağımsızlığının ilk yıllarında Anadolu insanının seferberliği ve fedakarlığı ile inşa edilen Ertuğrul Gazi Camisi'nin, iki ülkenin kardeşliğini gösteren somut bir sembol olduğunu belirterek, bu caminin gölgesinde düzenlenen etkinliklerin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Din Hizmetleri Müşaviri Cavit Yıldır da Hazreti Muhammed'in doğumunu anma merasimlerinin çok eski dönemlerden beri var olduğunu ifade ederek, "Bizim bildiğimiz manada Selçuklu atabeylerinden Muzaffereddin Gökbörü ilk defa resmi devlet erkanının da katıldığı merasimler icra etmişti. Sonraki süreçte Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte saraya girmiştir. 3. Murat devrinde resmileşmiştir. Cumhuriyet döneminde mevlit okutularak sürmüş." dedi.

Daha sonra Türkmenistan Müftüsü Hocaguliyev, ümmet ve Türkmen-Türk kardeşliği için dua etti.

Programın ardından Ertuğrul Gazi Camisi'nin avlusunda davetlilere ikramda bulunuldu.

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Mevlid kandili panelinde Hz. Muhammed'in hayatı anlatıldı Mevlid kandili panelinde Hz. Muhammed'in hayatı anlatıldı Altından tasarlanan Hilye-i Şerif sergisi Altından tasarlanan Hilye-i Şerif sergisi
Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Türkmenistan, Hz Muhammed, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkmenistan'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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