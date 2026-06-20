Türkoloji İş Birliği Protokolü İmzalanıyor

YUNUS Emre Enstitüsü, Türk dilinin, kültürünün ve medeniyet birikiminin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla Bulgaristan'ın Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi ile Türkoloji alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalayacağını duyurdu.

Yunus Emre Enstitüsü, Bulgaristan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi ile Türkoloji alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalanacak. Protokolün, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve akademik bağların daha da güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Türkoloji Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarla, Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji ve Altayistik Bölümünün akademik kapasitesinin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve yeni nesil Türkologların yetiştirilmesi hedefleniyor.

BALKANLAR'DA ORTAK MİRASI GELECEĞE TAŞIYACAK

Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yüzyıllar boyunca ortak tarih, kültürel etkileşim ve insani bağların şekillendiği önemli bir coğrafya olan Balkanlar'da gerçekleştirilen söz konusu iş birliği, yalnızca iki kurum arasında imzalanan akademik bir protokol olmanın ötesinde; ortak tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, bilimsel araştırmalar yoluyla daha görünür kılınmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışma, yıllardır Türkçenin akademik düzeyde öğretilmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için emek veren akademisyenler ve öğrenciler açısından büyük anlam taşıyor. Türkoloji çalışmalarının güçlendirilmesi; Türk dilinin, edebiyatının, tarihinin ve kültürel değerlerinin uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacak.

"Protokol kapsamında ortak araştırma projeleri, akademik yayınlar, bilimsel toplantılar, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile kültürel etkinliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece iki ülke arasındaki akademik iş birliği daha kurumsal bir zemine kavuşurken, karşılıklı anlayış ve kültürel etkileşim de güçlenecek.

"Yunus Emre Enstitüsü ile Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi arasında imzalanacak tarihi protokol, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracak; Balkanlar'da Türk dilinin, kültürünün ve Türkoloji çalışmalarının gelişimine kalıcı katkı sağlayacak. Geçmişten geleceğe uzanan anlamlı iş birliği, kültürel diplomasinin en güçlü örneklerinden biri olarak Türkoloji alanındaki akademik çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak. Ortak tarihi ve kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak bu protokol, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin güçlenmesine de hizmet edecek."