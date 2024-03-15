Türkülerin Gözesi Aşık Veysel\'den Mahzuni\'ye Türkülerimiz Ödül Töreni

Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Kuş Uçuşu dizisi, 3. ve final sezonuyla 11 Nisan'da Netflix ekranlarına gelecek. Dizinin yeni sezonunda tahtın sahibi konusunda yaşanan değişimler, yeni ittifakların kurulmasına yol açacak. Farklı kuşaklar arasındaki çatışmalar ve zirvede kalabilmek için verilen mücadele son kez tüm heyecanıyla devam edecek.